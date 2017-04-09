Advocaat Bu Sezon Ilki Başardı

Fenerbahçe Teknik Direktörü Dirk Advocaat, Akhisar Belediyespor karşılaşmasında futbolcuları ısınmaya yollasa da oyuncu değişikliği yapmadı.

Advocaat Bu Sezon Ilki Başardı

Fenerbahçe Teknik Direktörü Dirk Advocaat, Akhisar Belediyespor karşılaşmasında futbolcuları ısınmaya yollasa da oyuncu değişikliği yapmadı. Sarı-lacivertliler böylece bu sezon mücadeleyi oyuncu değiştirmeden bitiren ilk takım oldu. Fenerbahçe, Süper Lig'in 27. haftasında evinde karşılaştığı Akhisar Belediyespor'u 3-1 mağlup etti. Mücadelede ilginç bir olayda yaşandı. Sarı-lacivertlilerin deneyimli Teknik Direktörü Dick Advocaat, oyuncularını ısınmaya yollasa da oyuncu değişikliği yapmadı. Akhisar ise 3 oyuncu değiştirme hakkını da kullandı. Fenerbahçe böylece Süper Lig'de bu sezon mücadeleyi oyuncu değiştirmeden bitiren ilk takım oldu.

Fenerbahçe'nin yedek kulübesinde Fabiano, Şener, İsmail, Neustadter, Ozan, Volkan Şen ve Sow yer alıyordu.

(Oğuzhan Ort / İHA)

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