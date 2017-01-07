Advocaat, Başakşehir'in Yıldızlarını İstiyor!

Hollandalı teknik adam, lider Başakşehir'in en önemli iki ismini takımda görmek istediğini söyledi ve ekledi: Biliyorum, bu transferler çok zor. Ancak Emre ve Visca'yı alırsak şampiyonluk yolunda önemli bir adım atarız.

Taraftarlar, Ekici ile ilgili resmi açıklama beklerken; Dick Advocaat yönetimden sürpriz bir talepte bulundu. Hollandalı teknik adam, doğrudan başkan Aziz Yıldırım'la konuşarak lider Başakşehir'in en önemli iki ismini; Emre Belözoğlu ve Edin Visca'yı istedi.

'SÜPER BİR İŞ OLUR'

Advocaat'ın başkana, "Biliyorum, şampiyonluk yolundaki rakibimizden transfer yapmak çok zor. Ancak eğer Visca'yı hatta bir de Emre Belözoğlu'nu alabilirsek, bizim için süper olur. Bu iki oyuncuyla şampiyonluk yolunda çok önemli bir adım atmış oluruz. Bu nedenle imkanımız elverdiğince Visca ve Emre için elimizden geleni yapmalıyız" ifadelerini kullandığı öğrenildi. Yönetimin bu talep sonrası girişimlere başlaması bekleniyor.

Kaynak: Fanatik