Adventure 2017 Turizm Fuarı'nda Alanya Tanıtıldı

Litvanya'nın Başkenti Vilnius'da düzenlenen Adventure 2017 Turizm Fuarı'nda Alanya tanıtımı yapıldı.



Fuarda Alanya Turizm Tanıtma Vakfı (ALTAV) adına Hüseyin Gümrükçüler, görüşmelerde bulunurken Türkiye ve Alanya turizmine gazeteci Ausrine Semiene de destek verdi. Yaklaşık 30 bin kişinin ziyaret ettiği fuar hakkında bilgi veren Gümrükçüler, "Türkiye ve Alanya hakkında kafalarında soru işareti olan Litvanyalılar standımızdan ayrılmadı. Kendilerine en güncel bilgileri ilettik. Özellikle güvenlik konusunda çekinceleri var. Bu anlamda Alanya tanıtım çalışmalarına birebir katılan Litvanyalı gazeteci Ausrine Semiene'nin varlığı önemliydi. Kendi vatandaşları olan bir gazeteciden özellikle Alanya bölgesinin tatil için güvenli bir yer olduğunu duymaları inanılırlığı daha da arttırdı. Bu çalışma oldukça faydalıydı" dedi.



"Etkinlik takvimi erken bildirilmeli"



Gümrükçüler, "Türkiye'ye 2016 yılında 112 bin ziyaretçi giriş yapmış ve bu rakamın 65 bini Antalya'yı tercih etmiş. Daha önce ülkemize giriş yapmamış olan Litvanyalıların dışında ülkemiz insanını tanıyanlarda herhangi bir tedirginlik yok. Doğa sporlarını seven Litvanlar, Alanya Turistik İşletmeciler Derneği'nin (ALTİD) Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı'ndan (BAKA) aldığı hibe projeyle hazırlattığı yürüyüş, bisiklet ve motorlu taşıt yollarının işaretlendiği trekking haritasına büyük ilgi gösterdi. Alanya'nın doğal güzelliklerinin bulunduğu görseller ve kitapçıklar büyük ilgi gördü. Deniz kirliliği konusunda hassasiyetlerini dile getiren ziyaretçiler özellikle festival ve etkinlik takviminin daha erken duyurulması konusunda ricada bulundular."



Yüzde 25 rezervasyon



Akay Tour'dan Ethem Okudur da, Alanya'nın çok sevilen ve en önemli pazarlarından biri olduğunu, bu yılki hedefleri olan rakamın yüzde 25'inin şimdiden satıldığını söyledi. - ANTALYA