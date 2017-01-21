Adü Veteriner Fakültesi'nden Ulusal Akreditasyon

Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Veteriner Fakültesi, ulusal akreditasyon çalışmalarını başarıyla tamamlayarak akredite oldu.



Mayıs 2016'da Uppsala-İsveç'te düzenlenen Avrupa Veteriner Eğitim Kurumları Birliği (EAEVE) Genel Kurulunda uluslararası tanınırlığını kazanan ve eğitim kalitesinin Avrupa Birliği Standartlarını karşıladığı tescil edilen ADÜ Veteriner Fakültesi, şimdi de Veteriner Hekimliği Eğitim Kurumları ve Programları Akreditasyon Komitesi'nin (VAK) toplantısında alınan kararla 7 yıl süreyle Ulusal Akredite Fakülte oldu.



Türkiye'de eğitim veren Veteriner Fakülteleri içerisinde EAEVE uygunluğuna (Approval) sahip 4 fakülteden bir tanesi olan ADÜ Veteriner Fakültesi, 11-15 Kasım 2016 tarihinde Veteriner Hekimliği Eğitim Kurumları ve Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (VEDEK) Değerlendirme ziyareti sonrasında Veteriner Fakültesi Dekanı Prof. Dr.Ergün Ömer Gürsoy'un da katılımıyla 29 Aralık'ta Ankara'da akredite olmayı başardı.



ADÜ Veteriner Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ergün Ömer Gürsoy, Türkiye'de eğitim veren Veteriner Fakülteleri içerisinde bu akreditasyona hak kazanan 5 fakülteden biri olduklarını vurgulayarak, ADÜ Veteriner Fakültesi'nin eğitim kalitesini her geçen gün daha da arttırarak öğrencileriyle birlikte daha büyük hedeflere ulaşmak için çalışmalarını sürdüreceklerini ifade etti. - AYDIN