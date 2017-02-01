Adü Öğretim Üyesi Ünlü Felsefecinin Kitabını Türkçeye Kazandırdı

ADÜ Aydın Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Talip Kabadayı, Tarih Felsefesi üzerine yaptığı çalışmalarla tanınan ünlü İngiliz filozof Colingwood'un "R.G Colingwood'un Din Felsefesi" adlı kitabının çevirisini yaparak Türkçeye kazandırdı.



Felsefe, tarih ve arkeoloji alanında çalışmalar yapan ve Tarih Tasarımı, Doğa Tasarımı, Tarih Felsefesi Üzerine Denemeler, Tarihin İlkeleri gibi kitapları dilimize çevrilen ünlü felsefeci R.G Coolingwood'un, din felsefesi üzerine görüşlerinin genel felsefe görüşleri içerisinde en çok gözardı edilen taraf olduğunu belirten Prof. Dr. Kabadayı "Pek çok kişi onun dine ilişkin fikirlerini neredeyse hiç bilmemektedir. Oysa O'na göre din en temelde hakikat arayışına girmektir ve açık bir şekilde böyle bir arayışın farkındadır. Gel gör ki bu arayışın keşfettiği ve keşfedebileceği hakikat, gözlerden ırak bir şekilde sembolizmin kutsal sandığında saklanan bir hakikattır. Biz benzetmeleri görürüz ama hakikatı görmeyiz. Sadece hakikatın orada olduğunu biliriz ve onun varlığı benzetmeleri kutsallığa dönüştürür. Coolingwood'a göre din, aslına bakılırsa başlangıcındaki hatayı bertaraf etme, hurafe ve putları yıkma, sözün ardında saklı olan gerçek manaya ulaşma ebedi çabasından ibarettir" dedi. - AYDIN