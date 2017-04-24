Adü'lü Gençler Çocukları 23 Nisan'da da Sevindirdi

Sene başından bu yana Türk Kızılayı ile birlikte yaptıkları çeşitli etkinliklerle köy okullarının ve bu okullarda eğitim gören öğrencilerin ihtiyaçlarını karşılayamaya yönelik birçok çalışmaya imza atan ADÜ Atça MYO'lu öğrenciler, 23 Nisan'da da çocukları sevindirerek tam bir bayram yaşattı.



Adnan Menderes Üniversitesi(ADÜ) Atça Meslek Yüksekokulu Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü öğrencilerinin kurduğu Grup Yakamoz, Türk Kızılayı işbirliğiyle 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında, "Minik Eller Buluşuyor" etkinliği düzenlendi. Efeler İlçesi'ndeki Nevzat Biçer Parkı'nda yapılan ve renkli görüntülere sahne olan etkinliğe, çocuklar yoğun ilgi gösterdi. Yüz boyama ve balon dağıtımının yapıldığı etkinlikte, mini konser de verildi. Etkinliğe, pamuk prenses ve palyaço kıyafetleri giyen Grup Yakamoz üyeleri, çocuklar ile birlikte dans ederek, doyasıya eğlendi. Onların mutluluklarına, çocukların aileleri de ortak oldu.



Etkinlikle ilgili açıklamalarda bulunan Grup Yakamoz Başkanı İpek Yurdacan, "23 Nisan, özel bir gün. Bugün ile ilgili birçok kutlama yapıldı. Ama biz, 15 tatilinden bu yana doğu ve batıdaki köy okullarımızın ve bu okullarda okuyan öğrencilerimizin ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyoruz. Bu kapsamda toplam 61 okula, kırtasiye malzemeleri, kitaplar, kıyafetler ve ayakkabılar gönderdik. Boyası kötü durumda olan okullarımızın, boya malzemelerini sponsorlar aracılığıyla temin ettik. Yaptığımız tüm bu yardım çalışmalarını, 23 Nisan etkinliği ile taçlandırıyoruz. Çocuklarla eğlenip stres atıyoruz. Hiçbir zaman bizlerden desteğini esirgemeyen ve sürekli yanımızda olan Türk Kızılayı'na ve Aydın Şube Başkanı Sayın Bekir Sıtkı Pekmezci'ye çok teşekkür ediyoruz" dedi. - AYDIN