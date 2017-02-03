Adü Hastanesi'nde Acil Durum ve Afet Yönetimi Eğitimi Verildi

Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Tıp Fakültesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde 'Acil Durum ve Afet Yönetimi' eğitimi gerçekleştirildi.



ADÜ Uygulama ve Araştırma Hastanesi ek bina seminer salonunda Sivil Savunma Amiri Hasan Alp tarafından verilen eğitimde iş sağlığı ve güvenliği, acil durumlarda yapılacaklar, yangınların sınıflandırılması ve yangınla mücadele hakkında bilgiler verildi.



Deprem konusunda da bilgiler verilen eğitimde, deprem çantasında bulunması gerekenler, depremde durulması gereken pozisyonlar anlatıldı. Depremden korkmak yerine tedbir almak gerektiğini belirten Sivil Savunma Amiri Hasan Alp, kırmızı kodun deprem ve yangın durumunda verilmesi gereken kod olduğunu ifade ederek yangınla mücadele ve yangınların sınıflandırılması hakkında da bilgiler verdi.



Acil durum ve afetlerde, çalışanların ve hastaların görecekleri zararın en alt düzeye indirilmesinin amaçlandığı eğitim soru cevap bölümü ile sona erdi. - AYDIN