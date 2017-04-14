Adü'de "Türkoloji Öğretimi" Konulu Konferans Düzenlendi

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi tarafından düzenlenen "Dar'ül-Fünun'dan DTCF'ye Türkoloji Öğretimi" konulu konferans, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi (DTCF) Öğretim Üyesi Prof. Dr. Aysu Ata'nın katılımıyla Atatürk Kongre Merkezinde gerçekleşti.



Konferansa, Fen Edebiyat Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Hasan Gültekin, Fen Edebiyat Fakültesi öğretim üyeleri ve çok sayıda öğrenci katıldı.



Dar'ül-Fünun'un tarihi hakkında bilgiler veren Prof. Dr. Aysu Ata, Tanzimat Döneminde medreselerin kendi hocalarını yetiştirdiğini, bu dönemde eğitimin çağdaşlaşması için gösterilen tüm çabalara rağmen ilköğretim alanının geride kaldığını söyleyerek, dönemin batılılaşma hareketleri konusunda katılımcıları aydınlattı.



Konferans, Fen Edebiyat Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Hasan Gültekin'in Prof. Dr. Aysu Ata'ya teşekkür belgesi ve ADÜ'nün hediye paketini vermesi ile sona erdi. - AYDIN