Adü'de Açılışlar

Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ), Davutlar Meslek Yüksek Okuluna yapılan uygulama mutfağı ve sosyal tesisler törenle açıldı.



Oku bahçesinde düzenlenen törende konuşan Kuşadası Belediye Başkanı Özer Kayalı, vatandaş, belediye, kaymakamlık, valilik ve rektörlük işbirliğiyle yatırımın yapıldığını söyledi.



Rektör Prof. Dr. Cavit Bircan da, "Bir meslek yüksek okulu eğer bölgeye uygun ise yapılanması o bölgenin gereklerine uygun ise orada çok güzel şeyler başarılıyor. Yüksek okullar için kalkınma bakanlığından veya başka bir yerden kaynak gelmez. Meslek Yüksek Okulu yapılacak yerin halkı, belediyesi, kaymakamı sahiplenirse o zaman yaşatılır." dedi.



Konuşmaların ardından tesislerin yapımına katkısı bulunanlar plaketle ödüllendirildi.