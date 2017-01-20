Adü'de 325 Akademisyen Yeni Kadrolarına Kavuştu

Adnan Menderes Üniversitesi'nin akademik kadrolarına atanan ve yükseltilen öğretim elemanları için düzenlenen "Akademik Yükseltme ve Atama Töreni" düzenlendi.



ADÜ Atatürk Kongre Merkezi Maiandros Salonu'nda gerçekleşen törene Rektör Prof. Dr. Cavit Bircan, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Recai Tunca ve Prof. Dr. Törün Özer, Genel Sekreter V. Yrd. Doç. Dr. Mustafa Aslan, dekanlar, yüksekokul müdürleri, çok sayıda akademik ve idari personel katıldı.



Etkinliğin açılış konuşmasını yapan Rektör Prof. Dr. Cavit Bircan, bugün 325 akademisyenin yeni kadrolarına kavuştuğunu dile getirerek kendilerini aileleriyle birlikte burada ağırlamaktan duyduğu mutluluğu ifade etti. Akademisyen olmanın zorluklarına işaret eden Bircan, iyi yetişmiş ve toplumla entegre olmuş bir akademisyenin toplumu değiştirip yenileyebileceğini söyledi. Yönetim olarak akademisyenlere her türlü desteği vermeye hazır olduklarını belirten Prof. Dr. Bircan, "Yeter ki sizler en iyi projelerle gelin." dedi. Üniversitemiz hakkında bilgiler de veren Rektörümüz, her geçen gün büyüyen ve daha da güçlenen Üniversitemizin taşra üniversitesi görünümünden hızla uzaklaştığını kaydederek "Bu kadrolarla çok daha iyi noktalara geleceğimize inanıyorum. Liyakata, hak ve hukukun gereğine bağlı kalarak yaptığımız ve yapacağımız atamalar, büyük ve geniş bir aile olan Üniversitemizi başarılı bir geleceğe taşımak için bizlere yol gösterici olacaktır" diyerek akademisyenlerimize yeni görevlerinde başarılar diledi.



Etkinlik Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Eğitimi Anabilim Dalı Öğretim Elemanları Aytekin Kandemir ve Serkan Şeker'in müzik dinletisi ile devam etti. Müzik dinletisi seyircilerden büyük alkış aldı. Müzik dinletisinin ardından görevde yükseltilen ve ataması yapılan 325 akademisyene Rektör Prof. Dr. Cavit Bircan, belgelerini vererek teşekkür etti.



Etkinliğin sonunda fuaye alanında düzenlenen kokteylde akademisyenlerle bir araya gelerek bir süre sohbet eden Prof. Dr. Cavit Bircan, ataması ve yükseltmesi gerçekleşen personelimizle hatıra fotoğrafı çektirdi. - AYDIN