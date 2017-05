'Adsız Alkolikler' Manavgat'ta Deneyimlerini Paylaştı

ANTALYA'nın Manavgat İlçesi'nde düzenlenen Adsız Alkolikler toplantısında alkolden kurtulma hikayeleri ve deneyimler paylaşıldı.



Adsız Alkolikler Türkiye'nin 67'nci Büyük Türkiye Toplantısı, Manavgat'taki Grand Prestige Otel'de yapıldı. Çeşitli illerden 550 alkolik ve alkolik yakınının katıldığı toplantıda, alkolü bırakanların yaşadığı deneyimler paylaşıldı. Adsız Alkolikler Türkiye Genel Hizmet Komitesi Başkanı Hüseyin E., Türkiye'de ilk defa 1988 yılında Ankara, İstanbul ve İzmir'de kurulan gruplarla başladıklarını ve şu anda ülke genelinde 32 yerel grupla çalışmaların devam ettiğini söyledi. Adsız Alkolikler'in, alkol sorunlarını çözebilmek ve diğer alkoliklere yardımcı olabilmek için deneyimlerini, güçlerini ve umutlarını paylaşan kişilerin bir araya geldiği bir kardeşlik kuruluşu olduğunu anlatan Hüseyin E., "Üye olmak için tek şart alkolü bırakma arzusudur. Gruplarımıza gelen insanların, ne iş yaptığı, varlığı, makamı ya da hangi dine mensup olduğu ya da hangi mezhepten olduğu bizi ilgilendirmez. Bizim için üyelik kaydı sadece ve sadece kişinin alkolle problemi olduğunu ifade ederek bırakma isteğinin bulunmasıdır" dedi.



'ALKOLİKLİK BİR HASTALIKTIR'



Adsız alkoliklerin 12 adımlı bir iyileşme programı olduğunu aktaran Hüseyin E., bu programın bütün dünyada kabul gördüğünü anlatarak, "Alkolizm bir hastalıktır. Bunu hastalık olarak gördüğümüz, öyle kabul ettiğimiz zaman tedavi süreci ya da toplumun kabul ettiği ifadeyle alkolü bırakma süreci çok daha hızlı oluyor. Biz, tıbbi tedavi merkezlerinde yürütülen klinik tedavilerin tamamlanmasının ruhsal tedavi olarak deneyimlerimizi paylaşıyoruz. 12 adımlı bir programımız var. Bugün artık dünyada ve Türkiye'de adsız alkoliklerin uyguladığı 12 adımlı iyileşme programı yüksek lisanslarda bile kullanılan bir programdır" diye konuştu.



HAZAR DENİZİ KADAR ALKOL TÜKETMİŞİMDİR'



Toplantıya katılanlardan 64 yaşındaki Metin Ü., 32-33 yıl boyunca her gün alkol aldığını belirterek, şöyle dedi:



"Fiziksel bağımlılık oluştuktan sonra o benim için ekmek ve sudan da ileriye gitmiş, hava gibi olmuştu. İçmeden yaşamıyordum. Bütün hayatımda bir kadeh her şeyin önündeydi. Anne, baba, eş, çoluk, çocuk torun. Bunların önündeydi. Mutlaka ve mutlaka içmeliydim, içmeden yürüyemiyordum bile. Neticede bir yer geldi ki artık tükenmişliğin eşiğiydi orası. Herhalde alkolizm gizli bir ölüm isteğiydi. Ama gerçekten çok içtim. Herhalde bir Hazar Denizi kadar alkol tüketmişimdir hayatımda." Tedavi sürecinde Adsız Alkolikler ile tanıştığını belirten Metin Ü., bundan sonra 16 yıldır ağzına tek damla bile alkol girmediğini anlattı.



ALKOL, 30 YILLIK EVLİLİĞİNİ BİTİRDİ



Alkolle, evlendikten sonra eşi nedeniyle tanıştığını ve 20 yaşından 52 yaşına kadar sürekli içtiğini belirten Şenay N., alkolün ilk başlarda iyi gibi göründüğünü ancak aile içinde tartışmalar başladığını ve 30 yıllık eşiyle boşandıklarını söyledi. Daha sonra alkol almaya devam ettiğini kaydeden Şenay N., Adsız Alkolikler ile tanıştıktan sonra 14 yıl 9 ay 20 gündür hiç alkol kullanmadığını vurguladı.



'BİR ALKOLİKLE 17 YIL YAŞADIM'



Toplantıya katılan alkolik yakınlarından Saadet K. ise yetiştiği çevrede alkol olmadığını, babası ve akrabalarının alkol almadığını belirterek, alkolü evlendikten sonra öğrendiğini kaydetti. Eşinin sürekli alkol almasının kendisi ve çocuklar üzerinde olumsuz etkiler yaptığını ve eşini alkolden kurtarmak için yaptıklarının hep ters teptiğini vurgulayan Saadet K., "Alkolizmin bir hastalık olduğunu bilmiyordum. Sürekli onu içkiden uzaklaştırma çabası içerisindeydim. Hayatımda yaptığım her şey, tek odak noktam onu içkiden uzaklaştırmaktı. Yaptığım her şey başarısız oldu. Bir alkolikle 17 yıl yaşadım ve 17 yıl mücadele ettim. Çok fiziksel şiddet görmedim ama ruhsal anlamda gerçekten bitmiş ve tükenmiştim. Bu gruba geldiğimde alkolizmin bir hastalık olduğunu öğrenmem beni çok rahatlattı. Üzerimdeki inanılmaz büyük bir yükü aldı" dedi. - Antalya