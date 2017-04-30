Adrenalin Tutkunlarının Gözdesi Kanyonlar

TARİHİ ve doğasıyla dünyanın pek çok ülkesinden turist ağırlayan Antalya, kanyonlarıyla da ilgi çekiyor. Yerli ve yabancı doğaseverlerin vazgeçemediği Göynük, Güver Uçurumu, Köprülü, Yazılı ve Saklıkent kanyonları, bu yaz da konuklarını ağırlamaya hazır.



Denizi, kumu, binlerce yıllık antik kentleriyle her yıl değişik ülkelerden turist ağırlayan Antalya, kanyonlarla doğaseverlerin vazgeçemediği adres. Şehir merkezine 20 kilometre uzaklıktaki Göynük, 16 kilometre uzaklıktaki Güver Uçurumu, 92 kilometre uzaklıktaki Köprülü, 118 kilometre uzaklıktaki Yazılı ve 180 kilometre uzaklıktaki Saklıkent kanyonu, adrenalin tutkunu doğaseverlerin ilgi odağı. Trekkinge göre daha profesyonel malzemelerle yapılan kanyon yürüyüşleri en çok Alman ve Rus turistlerin tercihi.



KANYON GEZİLERİNE YOĞUN İLGİ VAR



Profesyonel dağcı ve rehber Cuma Gök, Güver Uçurumu ve Göynük kanyonlarının şehir merkezine yakın olması nedeniyle en çok ziyaret edilenler arasında bulunduğunu belirtti. Özellikle yaz mevsiminde Antalya'nın sıcağından uzaklaşmak için kanyonların ideal olduğunu belirten Gök, "Kanyon gezilerine yerli ve yabancı turistler yoğun ilgi gösteriyor. Bu gezilere genellikle Alman ve Rus turistler katılıyor. Özellikle Göynük Kanyonu'nu çok beğeniyorlar" dedi.



TREKKİNGE GÖRE DAHA ZOR



Kanyon yürüyüşlerinin trekkinge göre daha zor olduğunu anlatan Gök, bu yürüyüşler için profesyonel malzemelerin kullanılması gerektiğine dikkati çekti. Kanyon gezilerinin mutlaka profesyonel hocalar eşliğinde yapılması gereken aktiviteler olduğuna değinen Gök, "Göynük Kanyonu'nda 3 kilometrelik bir yürüyüş yapılabiliyor. Muğla'nın Fethiye İlçesi'ndeki Saklıkent Kanyonu'nda 14 kilometrelik bir yürüyüş yapılabilir. Yazılı Kanyon'da 3, Güver Uçurumu'nda ise 2 kilometrelik bir yürüyüş parkuru var" dedi. Cuma Gök, Köprülü Kanyon'da yürüyüş yapılabildiğini ancak son yıllarda daha çok raftingle öne çıktığını sözlerine ekledi.



- Antalya