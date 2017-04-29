Adrenalin Dolu Turnuva

ANTALYA Paintball Festivali bünyesinde gerçekleştirilen ve paintball sporcularını bir araya getiren 1'inci Antalya Ulusal Woodsball Turnuvası, renkli görüntülere sahne oldu.



Aksu İlçesi'ndeki Anadolu Park Restaurant Paintball Alanı'nda gerçekleştirilen turnuvaya, her biri 5'er oyuncudan oluşan 10 takım katıldı. Ormanlık alanda rakip takımın kalelerini ele geçirmek için kıyasıya mücadele eden takımlar, turnuva düzeni savaştı. Başlangıç olarak 50 boya topuyla oyuna başlayan takımlar, devre aralarında boya topu takviyesi aldı.



Özel paintball kostümleri, koruma eldivenleri ve maskeleriyle tam donanımlı komandoları aratmayan oyuncular, hava basıncı yardımıyla boya topları atan paintball silahlarının bakımlarını da kendileri yaptı. Oyun öncesi hazırlıklarda güvenliğe oldukça dikkat eden oyuncular, sahada rakiplerini avlamak için sıkı mücadele etti.



Turnuvanın organizasyonunu üstlenen Paintball Savaşçıları Takım kaptanı Enes Arıburnu, Woodsball ile geçen yıl Almanya'da tanıştığını ve heyecan verici bir oyun olduğunu söuyledi. İki takımın birbirinin savunmasını çökertmeyi hedef alan bir oyun sahasında hem eğlendikleri hem de stres attıklarını belirten Arıburnu, "Antalya turnuvasının ardından Ankara'da da bir turnuva yapacağız. Amacımız turnuvaları geleneksel hale getirmek" dedi.



Anadolu Park Paintball sahası işletmecisi Mete Önder de turnuvanın gelecek yıl da düzenleneceğini ifade etti. Antalya'nın sayılı paintball sahalarından birisi olduklarını anlatan Önder, "300 bin metrekare alan üzerine kurulu savaş alanı Antalya'nın en büyük paintball sahası olma özelliğini taşıyor. Aynı zamanda burada 'big game', 'battle game', 'gun climbing', 'survivor', 'orientring', 'team building', 'hunger game' gibi farklı eğlence oyunları da bulunuyor" diye konuştu.



Turnuvanın sonunda Antalya grubu ANSOB takımı birinci oldu.



- Antalya