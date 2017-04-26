Adrenalin Dolu Haftasonu Körfez'de



Drift Motorsporları Kulübü tarafından 2011 yılından bu yana Apex Masters Turkish Drift Series adı altında mahalli statüde düzenlenen ve geçtiğimiz sezon ulusal statüye yükseltilen drift branşında sezon açılışı 30 Nisan Pazar günü TOSFED İzmit Körfez Pisti'nde gerçekleşecek...

Motor güçleri 200 ile 700 beygir arasında değişen BMW ve Nissan marka otomobillerin çoğunlukta olduğu organizasyon, 29 Nisan Cumartesi günü yapılacak idari ve teknik kontrol ile başlayacak. Aynı gün gerçekleştirilecek olan antrenman ve sıralama turlarının ardından da pazar günü yarışacak 'en iyi 16' pilot belirlenmiş olacak.

30 Nisan Pazar günü saat 10:00'da başlayacak olan antrenman turlarının ardından, seyirciler saat 12:00'de tanışma serenomisiyle pilotları ve drift otomobillerini yakından tanıma fırsatını elde edecekler. Saat 13:00'de ikili eşleşmelerle başlayacak sezonun ilk yarışı, saat 17:00'ye kadar izleyenlere kapı kapıya mücadelenin olduğu bol dumanlı adrenalin dolu bir yarış sunacak.