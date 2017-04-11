Adore Mobilya'dan eğitime destek

Eğitimin ilk adımı olan okuma alışkanlığının gelişmesi için fiziki koşulların da önemli olduğuna dikkat çeken Adore, özellikle ilkokullara kitaplık ve çalışma masası hediye ederek kütüphane odaları hazırlanması veya eskilerin yenilenmesi konusunda destek veriyor.

"Çocuklar günün büyük bir kısmını okullarda geçiriyor. Sağlığa zararlı olmayan malzemelerden üretilmiş, fonksiyonel ve ergonomik okul mobilyaları öğrencilerin okulda keyifli vakit geçirmesinde, konsantrasyonunu ve başarısını artırmada önemli bir rol oynuyor. Uzman olduğumuz bu konuda da okullara destek olmak bize düşüyor ve bunu memnuniyetle yapıyoruz" şeklinde açıklama yapan firma yetkilileri okullardan gelen talep ve başvuruların belirli kriterler dikkate alınarak incelendiğini belirtti. Gerçek ihtiyaç sahibi okulların belirlenmesi ve yardım yapılabilmesi için bu kriterlerin önemli olduğunun da altını çizdi.

Yeni bir kütüphane kurulması veya yenilenmesi çalışmalarında ilköğretim okullarına öncelik veriliyor. En son, kütüphaneleri bulunmayan Manisa Köprübaşı ilçesi Alanyolu İlköğretim Okulu ve Kars Selim İlçesi Kara Hamza Köyü İlkokullarına yeni kütüphaneler kuruldu.

TEOG'da iki yıl üst üste birincilik çıkaran Manisa'daki okulun başarılarını desteklemek açısından Manisa Köprübaşı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile işbirliği yapılarak etüt-kütüphane kuruldu, kartuş ve kağıt yardımı yapıldı.