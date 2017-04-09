Adobe Sensei'nin Yeni Özellikleri, Selfilerinizi Mükemmelleştiriyor.





Adobe Sensei Selfi Çekimlerinizi Bu Gizemli Özellikle Mükemmelleştiriyor! Arkasında Yapay Zeka Teknolojisi Var.



Adobe'nin Sensei AI, Yapay zeka algoritması amatör çekimlerinizi profesyonel gibi göstermenize yardımcı olacak. Bir çok kullanıcı akıllı telefonları ile milyarlarca selfi çekiyor. Ancak Etkin ve kolay kullanılabilecek Fotoğraf düzenleme uygulaması bulmak her zaman zor olmuştur. Adobe bu kanuda size yeni araçlar, imkanlar ve özellikle sunuyor.



Adobe Sensei Selfi Çekimlerini Mükemmelleştirecek!





Adobe Sensei, Yapay zeka algoritması kullanarak, selfilerinizde "kötü portreleri çok daha iyi haline getirecek" henüz isimlendirilmemiş bir uygulamayla çok daha fazla oynamanıza izin veriyor.





Teknoloji oldukça merak uyandırıcı. Açı ayarı ve alan derinliği gibi şeyleri yapmanızın yanı sıra, çevrimiçi olarak bulduğunuz herhangi bir öykünün stilini de dokunarak da taklit edebilirsiniz.



Elbette korkunç derecede çekilmiş fotoğrafları mükemmel hale getirmez ancak onları ne yaptığını bilen bir fotoğrafçının elinden çıkmışçasına gösterebilir.



Adobe Sensei Selfilerinizi Bu Gizemli Özellikle Mükemmelleştiriyor. Adobe Yapay Zeka Algoritmasını kullanarak Selfi'lerini Mükemmelleştiriyor!



Adobe Sensei Selfi Mükemmelleştirme!





Adobe yukarıda videosunda gösterdiği özellikleri ne zaman ve Sensei tarafından desteklendiğini açıkça söylemiyor.



Adobe Sensei, birleşik yapay zeka ve makine öğrenimi servisi, telefonlarınızla yapacağınız fotoğraf düzenlemelerini yeni bir boyuta taşıyacak bu kesin!



Selfi Çekimlerini Mükemmelleştirecek Adobe Uygulaması!



Adobe'nin Yeni Uygulaması ADOBE Sensei Nedir?

İlham alın. Harekete Geçin. Öğretin. Dönüştürün.

Hepsi için Adobe Sensei.





Adobe Sensei ile tanışın. Gelişmiş bilimsel gücü sayesinde en karmaşık deneyim zorluklarının üstesinden gelmenizi sağlar. Geniş hacimli içerik ve veri varlıklarının yanı sıra yapay zeka ve makine öğrenimini kullanan Adobe Sensei, dünyanın en iyi dijital deneyimlerinin arkasındaki güçtür.



Adobe Sensei nedir?





Mükemmel deneyimler bir anda olmaz. Bunu en iyi biz biliriz. Yaratıcılık, belge ve pazarlama alanında yıllardır biriktirdiğimiz bilgileri kullanan Adobe Sensei, birleşik yapay zeka ve makine öğrenimi çerçevesinde yüksek çözünürlüklü görüntülerden müşteri tıklatmalarına kadar trilyonlarca içerik ve veri varlığından yararlanır. Milyonlarca varlık arasında görüntü eşleştirme, belgeleri anlayıp sezme ve önemli kitle segmentlerini iyi bir şekilde hedefleme ve çok daha fazlası için tek ihtiyacınız olan Adobe Sensei.



Adobe Sensei yenilikleri bulut platformumuza getiriyor.





Yaratıcılığınıza ilham verir.





Adobe Sensei, Creative Cloud'da bir sonraki adımınızı tahmin eder. Fotoğraflarda olmayan öğeleri yakındaki piksellerle yeniden oluşturur. Yazı tipini görür ve sizin için fontları yeniden oluşturur. Görüntülerinizdeki nesneleri tanımlar ve fotoğraf etiketlerinize aranabilir kelimeler ekler. Ayrıca kaşlara ve dudaklara yer işaretleri yerleştirerek tek bir tıklatmayla ifadeleri değiştirmenizi sağlayan yüz tanıma özelliğine sahiptir. Dakikalar alan işleri artık saniyeler içinde yapabilirsiniz.



Çalışma şeklinizi değiştiriyor.





Adobe Sensei hayatı kolaylaştırmaya geldi. Adobe Document Cloud içinde basılı belgeleri düzenlenebilir dijital belgelere dönüştürür. Doğru fontları otomatik olarak uygular, form alanları oluşturur ve imzaları temizler. Yorucu işlerin tamamını ortadan kaldırarak planladığınız işlere odaklanmanızı sağlar.



Sizin verileriniz. Şimdi daha akıllı.





Pazarlamacılar için verilerin arasında kaybolmadan çalışmak zor olabilir. Endişelenmeyin. Adobe Sensei, arka planda sayıları gözden geçirir ve ilginç bir veri bulduğunda sizi bilgilendirir. Yönelmeniz gereken yeni ve benzer bir kitle gibi. ya da müşterinin zihninde yankı uyandıracak özel bir mesaj. Aynı zamanda öngörülebilir modelleme sunarak pazardaki değişiklikleri tahmin etmenizi ve daha iyi kararlar vermenizi sağlar.



Adobe Sensei



TNW



http://www.teknotalk.com/adobe-sensei-selfi-ozelligi-56176/