Adobe Selfie, Yapay Zeka Destekli Uygulama

Adobe Sensei ekibi tarafından paylaşılan video da, Adobe Selfie uygulamasının inanılmaz özelliklerini görebilirsiniz.





Fotoğrafların ve hatta ses yazılımının geliştirilmesi için yapay zeka ile Adobe'nin deneylerini sürdüren Sensei araçları, selfie deneyiminizi artırmanıza yardımcı olacak şekilde programlandı.



Geçen hafta yayınlanan bir videoda, Adobe araştırma ekibi, alan derinliğini değiştirmek ve arka planlar üzerinde değişiklik yapmak için basit bir fotoğrafın maskeler kullanarak, nasıl değiştirilebileceğini gösteriyor. Buna ek olarak, perspektif görünümünde oynama yapabildiğiniz gibi, mevcut görüntülerden gelen stiller fotoğrafa tek bir tıklamayla aktarılabiliyor. Photoshop'un uygulaması bu düzenleme yeteneklerinden birçoğuna sahip olsa da, yüz tanıma özelliğinin kısa bir süre önce masaüstünde sunulması ve yakın gelecekte mobil cihazlara geçilmesi gibi görünüyor.



Aşağıdaki ilgi çekici teknolojiye bir göz atın. Uygulama henüz test aşamasında olmasına rağmen Selfie tutukunlarının vazgeçilmezi olabilir.



Kaynak: hypebeast



http://www.teknotalk.com/adobe-selfie-56239/