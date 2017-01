Adobe After Effects ile Animasyon Yapımı

Kontenjan: 20 kişi



Katılımcı Niteliği: 18 yaş üstü animasyona ilgi duyan tüm katılımcılar



Düzenlenme Tarihi : 21 Ocak 2017'den itibaren her Cumartesi – Bitiş Tarihi : 25 Şubat 2017 Cumartesi



Düzenlenme Tarihi: 11: 00 – 14: 00



Etkinlik Konusu ve Süraç



Toplam 18 saatlik program:



1.Hafta (21 Ocak 2017):



After Effects Genel Anlatım



After Effects Programı ne işe yarar?



Hangi alanlarda kullanılıyor?



Bir örnek gösterimi



After effects program içeriğine bakış,



Programın gösterilmesi, tool bar ikonlarının anlatımı ve tanıtımı,



Yeni bir kompozisyon yaratmak.



Adobe illustrator ve Adobe Photoshoptan dosyalar nasıl aktarılır ve after effects de nasıl kullanılır? Veriler bu ortama nasıl aktarılır?



Timeline nedir? Timeline içeriğindeki layer(katman) özellikleri nasıl kullanılır? Her layerın içeriğindeki alt maddeler nedir, ne işe yarar, nasıl adlandırılır?



Basitce Key frame nedir?



Egzersiz: Yeni bir kompozisyon yaratıp photoshop veya illustratorde oluşturulmuş elementleri after effects de açarak ya da after effects de oluşturulmuş şekillerin layer özelliklerini kullanmak, deneyimlemek. Şeklin position, scale, rotation gibi özelliklere göre deformasyonu ve basitçe 'key' lenmesi.



2.Hafta (28 Ocak 2017)



Position, scale, rotation özelliklerinin tekrar edilmesi. Key frame daha genel açıklanması,



After effects ile yazı eklemek, ve bu yazı karakterlerinin edit edilmesi. Position/scale/rotation araçları kullanılarak basitçe keyframe eklenerek hareketlendirilmesi.



Bir şekil ve bir yazının birlikte hareketlendirilmesi. Parent ve child ilişiklisi nasıl kurulur? Pekiştirmek için egzersizler.



3.Hafta (4 Subat 2017)



Motion path nedir? Curve nedir?



Easy ease, velocity ayarlamak animasyona nasıl bir farklılık katar?



After effects de oluşturacağımız şekillerle konunun deneyimlenmesi (Daha çok egzersiz ağırlıklı bir ders)



4.Hafta (11 Subat 2017)



12 disney animasyon prensibi hakkında bilgi,



Bu derste deneyimlenecek olanlar ile ilgili bilgi. ve basit şekiller üzerinde gösterimi.



5.Hafta (18 Subat 2017)



Basit şekiller üzerinde gösterime devam edilmesi. Şekillere özellik eklemenin gösterilmesi. Ağır bir top ya da hızlı bir kare gibi örneklerin incelenmesi.



6.Hafta (25 Subat 2017)



Position/scale/rotation araçları ve en az bir animasyon prensibi kullanılarak oluşturulmuş, kısa sekil veya yazı animasyonu. ( Bu zıplayan hafif bir top, itilen ağır bir kare ya da bir yazı olabilir. )



Nasıl film dosyası (.mov) haline getirilir. Render nasıl alınır?



NOT: Katılımcılar eğitime laptop ile gelmeleri beklenmektedir. Katılımcılar Adobe After Effects programını yükleyerek etkinliğe gelebilirler, yükleyemen katılımcılar etkinlikten 30 dakika önce gelmeleri halinde bu konuda destek olunacaktır.