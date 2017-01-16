Adob "La Boheme" Operasını Sahneleyecek

Ankara Devlet Opera ve Balesi (ADOB), ünlü İtalyan besteci Giacomo Puccini'nin "La Boheme" operasını sahneleyecek.



ADOB'dan yapılan açıklamaya göre, Henri Murger'in "Bohem Hayatından Sahneler" adlı romanından uyarlanan eseri, 18 Ocak Çarşamba günü saat 20.00'de Opera Sahnesi'nde seyirciyle buluşacak.



Eserde, nakışçı Mimi ile şair Rodolfo adındaki genç aşıkların mutluluğu, hastalık ve yoksullukla çıkmaza giren öyküleri anlatılıyor.



Puccini'nin, "La Boheme" operasında, sanatçının yoksulluğu hafife alan, hayatın zor yönlerini aldırmazlıkla alt etmeye çalışan davranışını, yaratıcılığının oluşturduğu özgün temalarla karakterize ettiği görülüyor.



Puccini'nin dramatik dehasını doğal ve içtenlikle ortaya koyan yapıtı, halen popülerliğini koruması, doğallığının yanı sıra konu ile müzik arasındaki bütünlüğüyle dikkati çekiyor.



Orkestra şefliğini Cedrone yapacak



İki perdede gerçekleşecek eserin rejisörlüğünü Aylin Bozok, orkestra şefliğini Alessandro Cedrone, koro şefliğini Mikhail Iskrov yapacak. Eserde dekorlar Talat Ayhan, kostümler ise Gazal Erten tarafından hazırlandı.



Başlıca rollerde ise Aykut Çınar, Murat Karahan, Şenol Talınlı, Tuğba Dekak, Funda Saltaş, Esin Talınlı, Feryal Türkoğlu, Çetin Kıranbay, Eralp Kıyıcı, Serkan Kocadere, Özgür Savaş Gençtürk, Mithat Karakelle ve Can Kocaay sahne alacak.



İtalyan besteci Giacomo Puccini'nin "La Boheme" operasının biletleri Opera Binası ana gişeden temin edilebilecek.