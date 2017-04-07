Adnan Oktar Dansıyla Kediciklerini Coşturdu

Adnan Oktar, Aşık Mahzuni Şerif'in "Han sahoş, hancı sarhoş" şarkısıyla oynadı. Daha önce de çeşitli defalar kediciklerin önünde oynayan Adnan Oktar, son dansıyla kedicikleri bir kez daha coşturdu.

KEDİCİKLERİN COŞKUSU GÖZÜNDEN OKUNDU

Kendisine hayran olan kedicikler, hocalarının dansı karşısında adeta mest oldu. Dansın sonunda kedicikler hocalarını alkışladı. Hocalarının dansına ne kadar hayran kaldıkları, kediciklerin gözlerinden okundu.