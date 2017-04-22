Adnan Menderes'in Anıtmezarında Bakım Çalışması Yapıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, merhum Başbakan Adnan Menderes'in kabrinin bulunduğu anıtmezarın yenilenmesi talimatı üzerine harekete geçen Zeytinburnu Belediyesi ekipleri, kabir alanı içerisindeki tavan ve duvarlarda boyama çalışması yapılırken, tavanda bulunan ışıklarda yenileme çalışması yaptı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, hafta içerisinde merhum Başbakan Adnan Menderes ve arkadaşlarını mezarı başında ziyaret etmişti. Ziyareti sırasında anıtmezarların yıpranmış olduğunu gören Cumhurbaşkanı Erdoğan, yenileme çalışmaları için yetkililere talimat vermişti.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı üzerine Zeytinburnu Belediyesi harekete geçti. Kabristanlığın bulunduğu anıtmezarda boyama ve temizlik çalışması yapıldı. Merhum Başbakan Adnan Menderes ve arkadaşlarının bulunduğu kabir alanı içerisindeki tavan ve duvarlarda boyama çalışması yapılırken, tavanda bulunan ışıklarda yenileme çalışması yapıldı.



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