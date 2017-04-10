Adnan Keskin, Cumhurbaşkanına Hakaretten Ifade Verdi
Eski CHP Genel Sekreteri Adnan Keskin, 9 Eylül 2016 tarihinde yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği gerekçesiyle ifade verdi.
Eski CHP Genel Sekreteri Adnan Keskin, 9 Eylül 2016 tarihinde yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği gerekçesiyle ifade verdi.
Adliyeye gidip ifade veren Keskin, "konuşmamda Cumhurbaşkanı'yla ilgili olumsuz bir değerlendirme yok" diye savundu. CHP'nin Denizli Merkezefendi İlçe Başkanlığının çalışma ofisinin açılışı sırasında bir konuşma yapan ve hakkında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği iddiasıyla soruşturma başlatıla CHP eski Genel Sekreteri ve eski bakanlardan Adnan Keskin, adliyede ifade verdi. 9 Eylül 2016 yılında yaptığı konuşma nedeniyle Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hakkında soruşturma açılan Keskin, CHP İl Başkanı Teoman Sancar, CHP Merkezefendi İlçe Başkanı Sedat Demirci, avukatı ve bazı partililerle birlikte adliyeye geldi. Yaklaşık 20 dakika ifade veren Keskin, daha sonra adliyeden ayrıldı.
'HAKARET' SUÇLAMASINI REDDETTİ
Yaptığı konuşmasının bazı cümlelerin yanlış yorumlandığını belirten Keskin, "Dört sayfa tutan konuşmamın içeriğinde yalnız birinci sayfada sayın Cumhurbaşkanı'yla ilgili bir değerlendirme var. O değerlendirmeyi yaparken de Cumhurbaşkanı'na saygının gereği, kendisinden 'Sayın Cumhurbaşkanı' olarak bahsetmişim, değinmişim. Diğer bölümlerde sayın Cumhurbaşkanı'yla ilgili en küçük bir değerlendirme yok. Sayın Cumhurbaşkanı'nın diğer sayfalarda ismi ve sıfatı da geçmemektedir" diye konuştu.
Konuşmasını hiçbir bölümünde Cumhurbaşkanı'nın ne isminden ne de sıfatından bahsedildiğini savunan Keskin, "Yaptığım konuşma sistemin işleyişine, yaşanan olgulara, Türkiye'nin o günlerde içinde bulunduğu siyasal tartışmalara ve demokrasiye ters düşen uygulamalar yöneliktir. Bütün bu değerlendirmeleri yaparken de sayın Cumhurbaşkanıyla ilgili olumsuz bir değerlendirme yoktur. Ben bütün seçilmişlere olduğu gibi seçilmiş olan sayın Cumhurbaşkanı'na da saygı içerisinde davrandığımı ifade ettim. Dolayısıyla böyle bir yoruma sebep olduğu için üzgünüm. Bir sürü insanı rahatsız edecek tablo ortaya çıktı. Savcılık önümüzdeki günlerde değerlendirmesini yapacaktır" dedi.
(Medeni Topaloğlu/İHA)