Admib Başkanı Adnan Ersoy Ulubaş: "İlk Çeyrekte Tutar ve Miktarda Artış Rekorları Kırdık"

Akdeniz Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği Başkanı Adnan Ersoy Ulubaş, birliklerinin yılın ilk çeyreğinde artış rekorları kırdığını belirterek, "Ülkemiz demir, demir dışı metal ve çelik ihracatı yüzde 28 artışla 4,5 milyar dolar olurken, birliğimizin ihracatı yüzde 97 gibi gurur verici bir yükselişle 533 milyon dolara ulaştı. Atılım Yılının hakkını vermeye devam edeceğiz" dedi.



Akdeniz Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği (ADMİB), yılın ilk çeyreğinde demir, demir dışı metal ve çelik ihracatında tutar ile miktar bazında rekor ihracat artışları gerçekleştirdi. ADMİB Başkanı Adnan Ersoy Ulubaş, "Emtia fiyatlarındaki yükselişin katkısı olmakla birlikte rekor başarı sadece bundan kaynaklanmıyor" dedi.



Ulubaş, "Çin'de iç talebin artışı ile yükselen ürün fiyatları bu ülkenin uluslararası rekabet gücünü azalttı. Akdenizli ihracatçılar olarak bunu avantaja çevirdik. Yassı demir çelik ürün grubunda 2016 ilk çeyrekte ihracat yapamadığımız İtalya, Belçika, İngiltere ve Fransa'ya mal sattık. Sırasıyla 56 bin, 26 bin, 19 bin ve 14 bin ton ihracat gerçekleştirdik. Yassı demir çelik ürün grubu, en fazla ihracat yaptığımız grubu oluşturdu. ADMİB'in ülke bazında toplam ihracatında İtalya, tutarda yüzde 1.485 ve miktarda yüzde 2.146 artışla birinci sıraya yerleşti" diye konuştu.



ADMİB'e bölgesinde çelik ihracatçılarının da üye olduğunu hatırlatan Ulubaş, şunları söyledi: "Ülkemiz demir, demir dışı metal ve çelik ihracatı yüzde 28 artışla 4,5 milyar dolar olurken, birliğimizin ihracatı yüzde 97 gibi guru verici bir yükselişle 533 milyon dolara ulaştı. Miktar bazında Türkiye'nin ihracatı yüzde 20 artışla 5,6 milyon tona çıktı. Birliğimizin ihracatı ise yüzde 101 gibi 2 katı aşan bir artış oranıyla 853 bin ton şeklinde gerçekleşti. ADMİB sektörlerinin ihracatından aldığı toplam payı yüzde 12'ye çıkardı."



"Başta Hatay olmak üzere illerin performansı bizi motive etti"



Ulubaş, başta Hatay olmak üzere bölgedeki illerin performansı yılın geri kalanı için bizlere moral olduğunu ve daha da motive ettiğini söyledi. Hatay'ın demir, demir dışı metal ve çelik ihracatında ilk çeyrekte tutar bazında yüzde 132, miktar bazında yüzde 68 artışla Türkiye genelinde 3. olduğuna dikkat çeken Ulubaş, Kayseri'nin 8, Kahramanmaraş'ın 13, Osmaniye'nin 14 ve Adana'nın 16'ncı sırada olduğunu ifade etti. - İSTANBUL