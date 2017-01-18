Adliyeye Sevk Edilen Kavga Olayının 10 Şüphelisinden 1'i Tutuklandı

Adıyaman'da geçtiğimiz günlerde iki grup arasında çıkan silahlı kavgaya karıştığı iddia edilerek adliyeye sevk edilen 10 kişiden 1'i tutuklandı.



Edinilen bilgiye göre, geçtiğimiz günlerde Altınşehir Mahallesi'nde bulunan bir iş yerinde olan M.Ç. ve S.Ç. ile isimleri öğrenilemeyen bir grup arasında bilinmeyen nedenlerden dolayı kavga çıktı. Çıkan kavgada isimleri öğrenilemeyen şahıslar yanlarında getirdikleri silahlarla M.Ç. ve S.Ç.'ye ateş açtı. Yaralanan M.Ç. ve S.Ç., olay yerinde bulunan bir otomobille özel bir hastaneye kaldırılırken, 2 kişinin yaralanmasına neden olan şahıslar ise olay yerinden kaçarak kayıplara karıştı.



Hastanede tedavi altına alınan her iki yaralı daha sonra ambulanslarla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.



Hastanede tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, olaya karıştığı iddia edilen Z.A., U.Y., S.E., M.A., R.S., S.K., H.A., A.E., R.Ü. ve M.Y. jandarma ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. 10 şahıs, jandarma karakolunda tamamlanan ifadelerinin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne getirildi. Hastanede sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar daha sonra adliyeye sevk edildi. U.Y. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 9 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



Konuyla ilgili soruşturma sürdürülüyor. - ADIYAMAN