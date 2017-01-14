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Adliyeye Sevk Edilen 9 Sağlıkçıdan 5'ine Tutuklama

Adliyeye Sevk Edilen 9 Sağlıkçıdan 5'ine Tutuklama

Kırşehir’de Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) kapsamında FETÖ adli makamlara sevk edilen 9 sağlık görevlisinden 5’i tutuklandı.

Adliyeye Sevk Edilen 9 Sağlıkçıdan 5'ine Tutuklama

Kırşehir'de Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) kapsamında FETÖ adli makamlara sevk edilen 9 sağlık görevlisinden 5'i tutuklandı.

Mahkemeye sevk edilen sanıklardan, A.Ü.,M.T.,G.G.,M.K.,M.S. tutuklanarak cezaevine gönderildi. 4 zanlı mahkeme tarafından adli kontrol şartlarının uygulanması şartı ile serbest bırakılırken, soruşturmalar sürüyor.

4 gün önce gerçekleştirilen operasyonlarda Kamu Hastaneleri Birliği yöneticilerinin de aralarında olduğu 40 kişi gözaltına alınmıştı.

Toplamda iki günde gözaltında olan sanıklardan tutuklu sayısı 13'e çıktı. - KIRŞEHİR

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