Adliyeye Anahtarlık Şeklinde Silahla Girmeye Çalışan Şahıs Yakalandı

Kartal'da Anadolu Adalet Sarayı'na yanında anahtarlık şeklinde silahla girmeye çalışan bir şahıs yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli şahsın, silah sanayisi emeklisi olduğu ve anahtarlık tabancayı kendisinin yaptığını söylediği öğrenildi.

ANAHTARLIK ŞEKLİNDE TABANCAYLA GİRMEYE ÇALIŞTI

Olay, Kartal'da bulunan Anadolu Adalet Sarayı'nda dün saat 15.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Silah Sanayisi emeklisi olduğu öğrenilen 62 yaşındaki M.B. isimli şahıs adliyeye geldi. X- Ray cihazından geçen M.B. üzerindeki malzemeleri cihazın yanındaki plastik sepete koydu. M.B.'nin sepete koyduğu anahtarlık şeklinde içerisinde 2 adet kurusıkı mermisi olan namlu uç kısmı çelik pimle kapalı kurusıkı tabancayı Kartal emniyet Müdürlüğü ekipleri fark etti.

Ekipler anahtarlık tabancaya el koyarken şüpheli M.B.'yi de gözaltına aldı.

ÜZERİNDE UNUTTUĞUNU SÖYLEDİ

Şüphelinin emniyetteki sorgusunda 21. İcra Müdürlüğünde doyası olduğunu ve itiraz dilekçesi vermeye geldiğini söylediği, kurusıkı tabancayı üzerinde korkutmak amacıyla taşıdığını ve üzerinde unuttuğunu ifade ettiği belirtildi.

Ayrıca şüpheli şahıs M.B.'nin anahtarlık tabancayı çalıştığı zamanlarda iş yerinde kendisinin yaptığını söylediği öğrenildi.