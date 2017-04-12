Adliyeleri Mesken Tutan Hırsızlar Suçüstü Yakalandı

Kocaeli Adliyesi'nde bulunan baro odasında ve icra müdürlüklerinde gerçekleştirilen hırsızlık olayına karıştıkları iddiasıyla 2 şahıs polis ekiplerince yakalandı. Gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.



Kocaeli Adliyesi'nde bulunan baro odasında ve icra müdürlüklerinde 30 Mart 2017 tarihinde gerçekleştirilen hırsızlık eyleminde R.Ç., A.D., R.İ.K., B.K.K ile B.K.'nin içerisinde paraları ve kimlikleri bulunan cüzdanları ile şikayetçi R.Ç.'nin cep telefonu, şikayetçi B.K.'nin ise bin 600 TL parası ve 2 adet çeyrek altını çalındı. Hırsızlık olayının ardından Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı konuyla ilgili soruşturma başlattı. Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Yankesicilik Dolandırıcılık Büro Amirliğince başlatılan çalışmalarda mobesse kameraları, PTS kayıtları ve diğer güvenlik kameralarının incelenmesi sonucu olayın 2 kişi tarafından işlendiği öğrenildi.



Çalışmalarını yoğunlaştıran polis ekipleri, İstanbul ilinden şüpheli T.A. tarafından kiralanan 34 RA ... plakalı aracın Kocaeli'ne geldiğini belirlendi. T.A. nın hırsızlık eylemi esnasında kiraladığı araçta beklediğini tespit eden ekipler, şüphelinin daha önce de benzer olaylara karıştığı ve bu olayları E.A. isimli kişi ile birlikte gerçekleştirdiği öğrendi. Güvenlik kamerası görüntülerindeki eşgal bilgileri ile Polnet fotoğraflarının karşılaştırılması sonucunda hırsızlık eylemini yapan kişinin E.A. isimli şüpheli olduğu netleşti. Yapılan teknik ve fiziki takip sonucu şüpheliler E.A. ve T.A.'nın 10 Nisan 2017 tarihinde Çanakkale Adliyesinde Hırsızlık eylemi planladıklarının belirlenmesi üzerine yapılan operasyon sonucu E.A. isimli şüpheli, üzerinde taşıdığı K.C. adına düzenlenmiş sahte nüfus cüzdanı ile birlikte Çanakkale Adliyesi girişinde, T.A. isimli şüpheli ise suçta kullanmayı planladığı araç ile birlikte Çanakkale Adliyesi civarında yakalandı. Her iki şüpheli de gözaltına alınarak Kocaeli'ne getirildi. Yapılan sorgulamada E.A. isimli şüphelinin 23 tanesi farklı adliyelerde gerçekleştirdiği hırsızlık suçu olmak üzere toplam 28 adet, T.A.nın ise hırsızlık eyleminden 3 adet suç kaydının bulunduğu belirlenmiştir. 20 ayrı adliye ve diğer kamu kurumlarından hırsızlık yaptıkları tespit edilen şüpheliler E.A. ve T.A., Kocaeli Adliyesi'ndeki hırsızlık olayından sonra, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yürütülen yoğun çalışmalar sonucunda yakalanmış ve Kocaeli Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklanarak, cezaevine sevk edilmiştir. - KOCAELİ