Adliyelerde Çocuklara Özel Oda

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın talimatıyla adliyelerde çocuklara özel oluşturulan odalarda çocuklar hem sanık ile yüz yüze gelmeden ifade veriyor hem de suçluların ortaya çıkartılmasını sağlıyor.



Bozdağ'ın talimatıyla 3 Nisan'dan itibaren hizmet vermeye başlayan ve 23 ildeki adliyede oluşturulan 32 adli görüşme odasında çocukların ifadeleri alınmaya başlandı. Adalet Bakanlığı Mağdur Hakları Daire Başkanlığı tarafından koordine edilen adli görüşme odalarında ilginç olaylar yaşanıyor. Adli görüşme odalarına çocuklar için oyuncaklar konulurken, Eskişehir'deki adli görüşme odasında ifadesi alınan kız çocuğunun oyuncaklardan almak istemesi duygusal anların yaşanmasına neden oldu.



Samsun'da cinsel saldırı suçuna maruz kalan bir kız çocuğu sanık ile yüz yüze gelmek istemedi. Adliyeye davet edilen kızın babasına adli görüşme odası gezdirildi. Babası kız çocuğunu adli görüşme odasında ifade vermeye ikna etti. Mağdur çocuk evinden araba ile alınarak sanık ile yüz yüze gelmeden adli görüşme odasından duruşmaya katılarak ifadesini verdi. - ANKARA