Adliyedeki Hırsızlığa 6 Yıl 6 Ay Hapis

Adliyedeki Baro odasından avukatın cüzdanını çaldığı gerekçesiyle yargılanan sanığa 6 yıl 6 ay hapis cezası verildi.



Savcılık Hırsızlık suçundan 3 yıla kadar hapsini istedi, mahkeme Bina içinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık suçundan 6 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı. Sanığın hapis cezasında erteleme de yapılmadı.



Haber Arzu KAYA İSTANBUL DHA



Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'nda bulunan Baro odasında avukatın cüzdanını çaldığı gerekçesiyle yargılanan sanığa 6 yıl 6 ay hapis cezası verildi.



6 YIL 6 AY HAPİS VERİLDİ, ERTELENMEDİ



Anadolu 33. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki karar duruşmasına tutuksuz sanık Erol Arısal ve mağdur avukat Seda Kaya katılmadı. Arısal'ı avukatının temsil ettiği davada mahkeme sanığın Bina içinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık suçunu işlediğini belirtti. Suçun işlendiği yeri gözününe alan mahkeme, sanık Erol Arısal'ı 6 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı. Sanığın sabıkalı oluşu, dosyaya yansıyan kişiliğini dikkate alan mahkeme, verilen hapis cezasında erteleme de yapmadı.



İDDİANAMEDEN



Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, 6 Ocak 2015 günü Anadolu Adliyesi B Blok zemin kattaki Baro Odasında oturan avukat Seda Kaya'nın çantasını koltuğa bıraktığı ve evraklarını incelediği anlatıldı. Şüpheli Erol Arısal'ın telefonla Baro odasına girdiği ve avukatın yanına oturduğu belirtilen iddianamede, şüphelinin el çabukluğu ile çantadan cüzdanını alarak odadan ayrıldığı kaydedildi. Daha sonra durumu fark eden avukatın şikayetçi olduğu ifade edilen iddianamede, incelenen kamera kayıtlarına göre şüphelinin müştekiye ait cüzdanı aldığı belirtildi.



ALIŞKANLIK HALİNE GETİRDİ, 3 YILA KADAR HAPSİ İSTENDİ...



Erol Arısal'ın 16 Haziran 2014 günü de bir başka avukat Semra Kalyoncu'nun çantasını benzer yöntemlerle çaldığı ifade edilen iddianamede, şüphelinin eylemini alışkanlık haline getirdiği kaydedildi. Şüpheli Erol Arısal'ın suçtan kurtulmaya yönelik savunmasına itibar edilmediği belirtilen iddianamede, Arısal'ın Hırsızlık suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapsi istendi.



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Güvenlik kamera görüntüleri(ARŞİV)