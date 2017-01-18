Adliyedeki Cüzdan Hırsızlığına Hapis Cezası

Anadolu Adalet Sarayı'nda baro odasında bir avukatın çantasından cüzdanını çaldığı iddiasıyla hakkında dava açılan kişi, "bina içinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık" suçundan 6 yıl 6 ay hapis cezasına mahkum edildi.



Anadolu 33. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, mağdur avukat Seda Kaya ile tutuksuz sanık Erol Arısal katılmazken, Arısal'ı avukatı Mete Noyan Yorulmaz temsil etti.



Duruşmada söz verilen sanık Arısal'ın avukatı Mete Noyan Yorulmaz, önceki savunmalarını tekrar ettiğini belirterek, müvekkilinin beraatine karar verilmesini istedi.



Davayı karara bağlayan mahkeme, sanık Erol Arısal'ı "bina içinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık" suçundan 6 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı.



Sanığın sabıkalı oluşunu ve dosyaya yansıyan kişiliğini dikkate alan mahkeme, sanık hakkında takdiri indirim hükümlerinin uygulanmasına yer olmadığına karar verdi.



İddianameden



Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, avukat Seda Kaya'nın 6 Ocak 2015 tarihinde tarihinde Anadolu Adalet Sarayı'nın B blok zemin katında bulunan baro odasına gittiği belirtilmişti.



Kaya'nın burada koltuğa oturarak çantasını sağ tarafına bıraktığı ve elindeki evraklarını incelemeye başladığı aktarılan iddianamede, şüpheli Erol Arısal'ın elindeki telefonla baro odasına girdiği ve avukatın yanına oturduğu, bu sırada da telefonla konuşmaya devam ettiği anlatılmıştı.



İddianamede, şüphelinin el çabukluğu ile Kaya'nın çantasında bulunan cüzdanı alarak baro odasında ayrıldığı belirtilerek, cüzdanının olmadığını fark eden avukat Kaya'nın durumu baro görevlilerine bildirdiği, incelenen kamera kayıtlarına göre de şüpheli Arısal'ın müştekiye ait cüzdanı aldığının görüntülerden tespit edildiği kaydedilmişti.



Şüpheli Arısal'ın 16 Haziran 2014 günü de başka bir müştekiye ait çantayı da aynı benzer yöntemlerle çaldığı ve eylemini bu şekilde alışkanlık haline getirdiği vurgulanan iddianamede, şüphelinin savunmalarının suçtan kurtulmaya yönelik olduğundan şüphelinin savunmalarına itibar edilmediği ifade edilmişti.



İddianamede, bu kapsamda şüpheli Erol Arısal'ın "hırsızlık" suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edilmişti.