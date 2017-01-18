Adliyedeki Bomba Paniğinin "Tatbikat" Olduğu Ortaya Çıktı

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Kartal Adliyesinde sabah yaşanan bomba alarmının "tatbikat" olduğunu açıkladı.



Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, "18.01.2017 tarihinde İstanbul Anadolu Adliyesi C Blok -1 girişinde yapılan bomba imha işlemi Cumhuriyet Başsavcılığımızca düzenlenen bir tatbikat olup başarıyla sonuçlandırılmıştır" denildi. - İSTANBUL