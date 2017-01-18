İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Kartal Adliyesinde sabah yaşanan bomba alarmının "tatbikat" olduğunu açıkladı.
Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, "18.01.2017 tarihinde İstanbul Anadolu Adliyesi C Blok -1 girişinde yapılan bomba imha işlemi Cumhuriyet Başsavcılığımızca düzenlenen bir tatbikat olup başarıyla sonuçlandırılmıştır" denildi. - İSTANBUL
Adliyedeki Bomba Paniğinin "Tatbikat" Olduğu Ortaya Çıktı
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Kartal Adliyesinde sabah yaşanan bomba alarmının "tatbikat" olduğunu açıkladı.
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Kartal Adliyesinde sabah yaşanan bomba alarmının "tatbikat" olduğunu açıkladı.
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