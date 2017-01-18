Adliyedeki Bomba Paniğinin "Tatbikat" Olduğu Ortaya Çıktı

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Kartal Adliyesinde sabah yaşanan bomba alarmının "tatbikat" olduğunu açıkladı.

Adliyedeki Bomba Paniğinin

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Kartal Adliyesinde sabah yaşanan bomba alarmının "tatbikat" olduğunu açıkladı.

Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, "18.01.2017 tarihinde İstanbul Anadolu Adliyesi C Blok -1 girişinde yapılan bomba imha işlemi Cumhuriyet Başsavcılığımızca düzenlenen bir tatbikat olup başarıyla sonuçlandırılmıştır" denildi. - İSTANBUL

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