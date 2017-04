Adliyede,tutuklu Avukatlara Destek Eylemi

Cumhuriyet gazetesi soruşturması kapsamında tutuklanan gazete avukatlarının serbest bırakılması için geçtiğimiz hafta oturma eylemi yapan meslektaşları bugün de İstanbul Adalet Sarayı içinde yanyana gelip aynı noktada bekleyerek eylem yaptı. Eylemci avukatlar ayrıca geçen haftaki polis müdahalesine ilişkin de görevliler hakkında suç duyurusunda bulundu.







150 AVUKAT BUGÜN DE AYNI NOKTADA BULUŞTU



Aralarında CHP Milletvekilleri Mahmut Tanal, Barış Yarkadaş ve HDP Milletvekili Filiz Kerestecioğlu'nun da bulunduğu yaklaşık 150 avukat, adliye içinde bulunan Themis heykelleri önünde toplanarak "Adalet nöbeti" tuttu.







OTURMADILAR AYAKTA BEKLEDİLER



Saat 11.30'da başlayan ve polisin müdahalede bulunmadığı eylemde avukatlar, bu kez ayakta durarak eylemlerini sürdürdü. Avukatlar bir saatlik eyleminin ardından adliye binasının dışana çıkarak basın açıklması yaptı.







"FETÖ SORUŞTURMASI SÜREN SORUŞTURMA SAVCISI.."



Basın açıklamasını okuyan avukat Leyhan Han Tüzel, tutuklu meslektaşlarının ne ile suçlandıklarını bilmeden 5 aydır cezaevinde olduklarını belirterek, "FETÖ soruşturması süren soruşturma savcısının görevden alınması ve arkadaşlarımızın bir an önce yargı önüne çıkarılarak serbest bırakılmasını talep ediyoruz" dedi.







"1 AVUKATIN AYAĞI, 1 AVUKATIN BURNU KIRILDI 8 AVUKAT GÖZALTINA ALINDI"



Tüzel, geçen hafta yapılan "Adalet Nöbeti"nde avukatların şiddete uğradığını, bir avukatın ayağının kırıldığı, diğerinin de burnunun kırıldığını ve 8 avukatın da gözaltına alındığını hatırlatarak, avukatlara karşı şiddet kullanan görevliler hakkında suç duyurusunda bulunduklarını belirti.







HER PERŞEMBE "ADALİT NÖBETİ"



Baro ve meslek örgütlerini de her Perşembe tutucakları "Adalet Nöbeti"ne destek vermeye beklediklerini belirten Tüzel, "Adalet talep etmemizin hiçbir hukuka aykırı yanı yoktur. Biz avukatlar, hak ve adalet talebimizi dile getirmekte ısrarlı olacağımızı ilan ediyoruz" diye konuştu. Avukatlar, açıklamanın ardından adliye binasına girdi.







GEÇEN HAFTA POLİS MÜDAHALE ETMİŞTİ



Cumhuriyet gazetesi soruşturmasında tutuklanan avukatlar, Cumhuriyet Gazetesi İcra Kurulu Başkanı Akın Atalay, Cumhuriyet Vakfı Yönetim Kurulu üyeleri Bülent Utku ve Mustafa Kemal Güngör'ün serbest bırakılması talebiyle İstanbul Adalet Sarayı içinde oturma eylemi yapan bazı avukatlara polis müdahale etmiş, bazı avukatlar yaralanmıştı. 8 avukat da gözaltına alınmıştı.



- İstanbul