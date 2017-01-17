Adliyede Mobilya Atölyesi

Adana Adliyesinde kurulan mobilya atölyesinde kurumun masa, dolap, sehpa gibi eksiklikleri piyasa fiyatının 3'te 1'ine yapılıyor.



Adliye tarihi taş binada bulunan eski bir kalem odası, yaklaşık 5 ay önce mobilya atölyesine dönüştürüldü. Atölyeye testere, menteşe, sunta kesme ve zımpara makineleri ile bir mobilya atölyesinde bulunması gereken tüm küçük el aletleri alındı. 6 yıl önce adliyede göreve başlayan mobilya teknisyeni Abdullah Kandil de, kurulan atölyenin başına geçti. Adliyede daha önce mobilya arızalarını gideren mobilya teknisyeni Kandil, Denetimli Serbestlik kapsamında hakkında kamu yararına çalışma cezası verilen bir hükümlü ile birlikte adliyede yeni kurulan mahkemelerin mobilyaları ile mevcut durumdaki mahkeme ve savcılık birimlerinin eksikliklerini gidermek için çalışmaya başladı.



Onlarca ürün piyasanın 3'te 1 fiyatına mal edildi



Adliyede kurulan atölyede, 5 aylık süre içinde onlarca mobilya ürünü yapılarak ihtiyaç olan birimlere kullanmak üzere gönderildi. Atölyede, mahkeme ve savcılık kalemleri ile duruşma salonlarında kullanılmak üzere 100'ün üzerinde dosya dolabı ile banko, müdür masaları ve onlarca sehpa üretimi yapıldı. Sadece mobilyada kullanılan sunta ve hırdavat malzemeleri dışarıdan satın alınırken, ürünler piyasa fiyatının yaklaşık 3'te 1 fiyatına yapıldı. Piyasada 60 bin lira olan 100 dosya dolabı, adliyenin mobilya atölyesinde sadece 20 bin liraya mal edildi.



"Adliyenin ihtiyaçlarını karşılıyor"



Adana Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan, mobilya atölyesinin adliyenin büyük bir ihtiyacını giderdiğini söyledi. Yargı hizmetlerinin aksamadan yürütülmesi için çalışmalar yaptıklarını belirten Başsavcı Yeldan, "Fiziki şartlardan dolayı birçok binada hizmet veriyoruz. İş yoğunluğundan dolayı sürekli yeni mahkemeler açılıyor, adliye büyüyor. Böylece ortaya çıkan ihtiyaç ve eksiklikleri, kurduğumuz mobilya atölyesinde kısa sürede gidermeye çalışıyoruz. Mobilya ihtiyaçlarımızı kendimiz karşılarken, böylece ekonomimize de katkı sağlıyoruz" dedi. - ADANA