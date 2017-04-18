Adliyede "İtiraz" Gerginliği (2)

Anayasa değişikliği için yapılan referandumda Yüksek Seçim Kurulu (YSK) 'nun mühürsüz zarf ve oy pusulalarını kabul etmesine itiraz etmek için İl Seçim Kurulu'na gelen CHP İstanbul Gençlik Kolları üyeleri, adliye içinde sloganlar atınca güvenlik görevlileriyle aralarında gerginlik çıktı. Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı içinde bulunan İl Seçim Kurulu'na itiraz dilekçesi sunmak üzere adliyeye giren çok sayıda partili, İzmir Marşı söyleyip "Mustafa Kemal'in askerleriyiz" şeklinde slogan attı. Bu sırada güvenlik görevlileriyle bazı partililer arasında kısa süren bir itişme oldu. Daha sonra adliye içinde Çevik Kuvvet polisi güvenlik önlemi aldı. Bu arada İl Seçim Kurulu önünde itiraz dilekçesini vermek isteyen partililer kuyruk oluşturdu.



İTİRAZDAN ÖNCE AÇIKLAMA



İtiraz öncesi Çağlayan Meydanı'nda toplanan partililer, "Seçim Kanunu'nun 98'inci maddesi: Üzerinde İlçe Seçim Kurulu ve sandık kurulu mührü olmayan zarflar geçersizdir" yazılı pankart açtı. "YSK'nın Başkanı halkın düşmanı" şeklinde slogan atan grup İzmir Marşı söyledi.



Daha sonra CHP İstanbul Gençlik Kolları Başkanı Kenan Otlu, basın mensuplarına açıklama yaptı. Kenan Otlu, "Referandumda halk kararını verdi. Referandumda halk 'Hayır' dedi. Sandıkta kazandığımız seçimi, sokaklarda meydanlarda alın terimizle, emeğimizle, mücadelemizle kazandığımız seçimi maalesef YSK'da ayak oyunlarıyla elimizden almak istiyorlar. Seçim süreci maalesef devlet, cumhurbaşkanı başta olmak üzere, kaymakamlar başta olmak üzere, emniyet güçleri başta olmak üzere maalesef tarafsız olmaları gerekirken 'evet' lehine taraf oldular. Örtülü ödenekten devletin tüm imkanlarına kadar, sokakta arkadaşlarımızın gözaltına alınıp tutuklanmasına kadar, arkadaşlarımızın darp edilmesine kadar, maalesef devletin tüm imkanlarını kullanarak bir parti devleti haline getirerek, seçim sürecinin sakıncalı ve sıkıntılı bir şekilde geçmesini sağlamışlardır. Bu kadar baskıya rağmen bu kadar saldırıya rağmen tüm farklılıkları bir kenara bırakarak, Türkiye Cumhuriyetindeki vatandaşlar hangi düşünceden hangi görüşten olduğu hiçbir önem arz etmeden Cumhuriyetine, demokrasisine laikliğe sandıkta sahip çıkmıştır. Bu kadar baskıyı bu kadar yasakları bu otoriteye bu faşizme Türkiye halkı sandıkta yerle bir etmiştir" diye konuştu. 2,5 milyon mühürsüz oyun kabul edildiğini belirten Kenan Otlu, yanında torbayla getirdiği mühürsüz oy pusulalarını göstererek "O halde A4 kağıdına basıp çıktı aldığımız bu oy pusulaları da kabul edilsin" dedi.



KURUL ÖNÜNDE KUYRUK OLUŞTU



Açıklamanın ardından adliye içine giren CHP'liler, İzmir Marşı söyleyip "Mustafa Kemal'in askerleriyiz", "Bu daha başlangıç, mücadeleye devam" şeklinde sloganlar attı. Alkışlar ve sloganlar nedeniyle partililer ve adliyedeki güvenlik görevlileri arasında gerginlik çıktı. Bazı partililerle güvenlik görevlileri arasında itiş kakışma oldu. Daha sonra adliye içinde Çevik Kuvvet polisi güvenlik önlemi aldı. Daha sonra partililer, itiraz dilekçelerini sunmak üzere İl Seçim Kurulu'na çıktı. Kurul önünde itiraz dilekçesini vermek isteyen partililer kuyruk oluşturdu. - İstanbul