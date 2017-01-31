Adliyede Gözaltına Alındı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, biri ağır iki kişinin yaralandığı silahlı saldırıyla alakalı tutuklu sayısı 5'e yükseldi. Son şüpheli adliye içinde gözaltına alındı.



10 Aralık 2016 tarihinde Akhisar Mahallesi'nde faaliyet gösteren kuaföre silahlı saldırı düzenlenmiş, işyeri sahibi 23 yaşındaki Lütfü H. ile müşteri olarak bulunan 43 yaşındaki Vahid R. yaralanmıştı. Silahlı saldırı etnik gerginliğe sebep olmuştu. Silahlı saldırının şüphelileri 21 yaşındaki S.K., 19 yaşındaki A.K., 20 yaşındaki H.K. ve 23 yaşındaki G.A. mahkemece tutuklandı. Saldırıyı gerçekleştirdiği iddia edilen bir numaralı şüpheli ise bugün yakalandı. İnegöl adliyesine giden şüpheli Halil K., emniyet ekiplerince gözaltına alındı. Saldırıyı gerçekleştirdiğini itiraf eden Halil K. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Böylece silahlı saldırı da tutuklu sayısı 5'e yükseldi. - BURSA