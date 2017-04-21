Adliyede Firar Girişimi

ANTALYA'da, hakkında yürütülen soruşturma kapsasında adliyeye sevk edilen Mehmet Şevket Boynukara, adliye bahçesinde polisin elinden kaçma girişiminde bulundu.



Antalya Adliyesi bahçesindeki demir bariyerleri aşıp Akdeniz Bulvarı'na çıkan Mehmet Şevki Boynukara'yı durdurmak için polis havaya ateş etti. Boynukara, kısa bir kovalamacanın ardından polis tarafından yakalandı. Hakkında 10 ayrı dosya bulunduğu iddia edilen Boynukara, adliyeye götürüldü. - Antalya