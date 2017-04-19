Adliye ve Cezaevi Personeli "Tarakçı"Lar ile Fişlenmiş

MEHMET ÇETİN - Karaman Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sonrası hazırlanan iddianamede, örgütün, tüm adliye ve cezaevi personeline ilişkin bilgileri "tarak" adı verilen veri tabanında topladığı, "tarakçı" diye adlandırılan FETÖ üyelerince elde edilip bölge sorumlularına iletilen bu bilgilere göre tayin, atama ve benzeri işlemlerin yapıldığı tespit edildi.



Karaman Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, örgütün adliye ve cezaevi yapılanmasına da değinildi.



Örgüt yapılanması kapsamında söz konusu kurumlara memur olarak yerleştirilen elemanlar vasıtasıyla gerek yapılanma içerisinde bulunmayanlar gerekse örgütsel faaliyet kapsamında kullanılmak üzere bilgi ve belge teminine çalışıldığı vurgulanan iddianamede, kurumda görev alan örgüt üyelerinin kendilerinden olmayanlara mobbing (bezdiri) uyguladığı anlatıldı.



İddianamede, örgüt içerisindeki kişilerin verdiği himmet ve gösterdiği hizmete göre ödüllendirme veya terfinin söz konusu olduğu belirtilerek, "Nitekim o¨rgu¨t u¨yelerinin go¨rev yaptıkları kurumlarda kilit tabir edilen

o¨nemli go¨revlere getirildigˆi, genel yapılanma s¸ekline bakıldıgˆında o¨zelikle cezaevi personel yapılanması ic¸erisinde o¨rgu¨t u¨yelerinin mektup okuma, telefon dinleme, egˆitim, idari is¸ler, personel, cezaevi mu¨du¨r sekreterligˆi gibi o¨nemli birimlere getirildigˆi tespit edilmiştir." ifadesi kullanıldı.



Adliye ve cezaevi personeli ic¸indeki yapılanmada yer alanların, bagˆlılık ve kis¸isel o¨zellikleri de go¨z o¨nu¨nde bulundurularak Ankara gibi o¨nemli ve merkez konumdaki yerlere go¨nderilmeleri ic¸in FETÖ sorumlularının ko¨pru¨ is¸levi go¨rdu¨gˆu¨ne dikkati çekilen iddianamede, bu kişilerin gittikleri ve yeni go¨rev aldıkları merkezlerde de oradaki bo¨lge sorumluları ile irtibat kurdurularak o¨rgu¨t mensuplarıyla birlikteliklerinin sagˆlandıgˆı bildirildi.



Personele ait bilgiler veri tabanına yu¨klendi



Karaman Adliyesi ve Cezaevi personeli içerisindeki örgüt yapılanmasının Konya iline bağlı olduğu aktarılan iddianamede, şunlar kaydedildi:



"Karaman yapılanmasının imam konumundaki o¨rgu¨t u¨yeleri dogˆrudan I·c¸ Anadolu adliye ve cezaevi personel yapılanması sorumlusu olarak hakkında Konya Cumhuriyet Bas¸savcılıgˆınca sorus¸turması devam eden 'Enes' kod adlı kişiye bağlıdır. Sohbet adı altında yapılan o¨rgu¨t toplantılarında o¨rgu¨te mali gelir olarak toplanan himmet ve kurban paralarıyla, o¨rgu¨tu¨n go¨revlendirdigˆi 'tarakçı' tabir edilen o¨rgu¨t u¨yesi s¸u¨pheliler tarafından tu¨m personel hakkında toplanan ve gu¨nlu¨k s¸eklinde tutulan fis¸lemeler, veri tabanı s¸eklindeki 'tarak' programına is¸lenmek u¨zere yine 'tarakçı'lar tarafından veri akıs¸ının il yapılanması sorumluları aracılıgˆıyla I·c¸ Anadolu bo¨lge sorumlusuna aktarılmıştır. Bo¨lge sorumlusu tarafından, elde edilen tarak bilgileri bilgisayar ortamına girilmiş ayrıca bo¨lgeye bagˆlı digˆer cezaevi ve adliye personeline ait bilgiler de veri tabanına yu¨klenmiştir."



İddianamede ifadesine yer verilen bir sanık, tarak grubunda yer alanların, personelin FETÖ'ye yakın olup olmadıgˆı, bağlı bulunduğu cemaat, siyasi görüşü, örgüte kazandırılıp kazandırılamayacağına ilişkin bilgileri not aldığını anlattı.



Kendilerinden olmayanların önemli görevlere gelmesi engellendi



Adliye ve cezaevi personelinin bu kayıtlarla adeta fişlendiğine işaret eden sanık, "Adliyedeki tu¨m personelin, hakim ve savcı dahil A'dan Z'ye ismi yazılarak tarak programına kaydedilmesi istendi. Bu is¸i yapmak istemedigˆimi söyleyince, bunun o¨nemli bir is¸ oldugˆu, örneğin bir hakim veya savcı ya da katip, müdürlük sınavına girerken, yani personelin üst düzey bir göreve gelmesi aşamasında kendilerinden olmayan kişilerin o görevlere gelmemesi için ileride yapılması muhtemel mülakat veya kurul huzurunda bu notlardan faydalanılarak o kişi ile ilgili olumsuz hususların gündeme getirileceği ve bu kayıtların tutulması gerektiği söylendi." ifadelerini kullandı.



Zanlıların toplantılarda dikkati çekmemek için sık sık ev değiştirdiği, araçlarını evden uzağa park ettikleri, dinlemeye karşı önlem olarak cep telefonlarını çalan bir radyonun yanı veya çaydanlık içine bıraktıkları vurgulanan iddianamede, bu toplantılara giderken "Okey oynamaya gidiyoruz." demek için yanlarında okey takımı götürdükleri belirtildi.