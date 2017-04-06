Adliye Önünde Polis Müdahalesi

GEZİ Parkı eylemlerine ilişkin Okmeydanı'nda çıkan olaylarda 16 Haziran 2013'te kafasına gaz kapsülü isabet eden ve 269 gün sonra tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Berkin Elvan'ın İstanbul Adalet Saray'ındaki davası sürüyor.



Adliye önüne gelerek pankart açan bir grup slogan attı. Bunun üzerine polis gruba müdahale etti. Ellerindeki pankart alınırken 1'i kadın 4 kişi gözaltına alındı.



- İstanbul