Adliye Önünde Bıçaklı Kavga: 1 Yaralı

Kocaeli Adliyesi önünde çıkan kavgada bir kişi bıçaklanarak yaralandı. Cami tuvaletine saklanan zanlı ise polis ekipleri tarafından yakalandı.



Edinilen bilgiye göre, olay bugün saat 12.30 sıralarında İzmit ilçesinde bulunan Kocaeli Adliyesi önünde meydana geldi. İddiaya göre aralarında husumet bulunan M.K. ile Fatih Ö. adliye önünde karşılaştı. İkili tartışmaya başlarken, Fatih Ö. yanında getirdiği bıçağı çıkarttı. Elinden bıçak ile yaralanan M.K. adliyeye önüne kadar geldi. Burada yere yığılan M.K.'yı görenler polis ve 112 ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen 112 ekipleri yaralıya ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Yaralı Kocaeli Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınırken, zanlı ise Eren Camiinin tuvaletine saklandı. Polis ekipleri zanlıyı ikna ederek, gözaltına aldı.



Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KOCAELİ