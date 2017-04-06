Adliye Önünde "Berkin Elvan" Eylemi: 4 Gözaltı

Berkin Elvan'ın ölümüne ilişkin dava devam ederken adliye önünde pankart açan gruba polis müdahale etti. Pankart açan 4 kişi gözaltına alındı. Gezi olaylarında başına isabet eden gaz fişeği nedeniyle ağır yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Berkin Elvan'ın ölümüne ilişkin dava devam ederken Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi önünde pankart açmak isteyen gruba polis müdahale etti.



Akşam saatlerinde adliye önündeki alana gelen 4 kişi ellerinde bulunan pankartı açarak slogan atmaya başladı. Çevrede bulunan polis ekipleri, gruba müdahale etti. Polis ekipleri pankart açan 4 kişiyi gözaltına aldı.



(Emrah Kuş /İHA)