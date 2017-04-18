Adliye'de "İtiraz" Gerginliği (1)

REFERANDUM sonucuna itiraz etmek için Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı içinde bulunan İl Seçim Kuruluna gelen CHP İstanbul İl Gençlik Kolları üyeleri, adliye içinde slogan atınca güvenlik görevlileriyle aralarında gerginlik çıktı.



İl Seçim Kurulu'na itiraz dilekçesi sunmak üzere içeri giren çok sayıda partili, İzmir Marşı söyleyip "Mustafa Kemal'in askerleriyiz" şeklinde slogan attı. Bu sırada güvenlik görevlileriyle bazı partililer arasında kısa süren bir itiş kakışma oldu. Daha sonra adliye içinde Çevik Kuvvet polisi güvenlik önlemi aldı.



- İstanbul