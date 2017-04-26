Adliye Çalışanları Futbol Turnuvasında Ter Dökecek

Hatay Barosu tarafından organize edilen futbol turnuvası başladı.



Hatay Barosu Halı Saha Turnuvası'nda avukat, mübaşir, katip ve koruma şube ekipleri de yer alıyor.



Turnuvanın ilk maçında, Lucho-Modern Kölelik takımları ile Nurullah Trabzon-Cebri İcra takımları karşılaştı.



Sporun kardeşlik anlamıyla dostluk ve dayanışma amacıyla gerçekleştirilen turnuva 25 Mayıs'ta sona erecek. Turnuvada 3 grupta 12 takım yer alıyor.



Turnuva sonunda kazanan takım, İskenderun Barosu ile şampiyonluk maçı yapacak. - HATAY