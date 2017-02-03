Adli Tıp'tan Ahmet Türk'ün Tahliyesi İçin Olumsuz Rapor

Adli Tıp Kurumu, görevden uzaklaştırılan ve tutuklu yargılanan Mardin Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Ahmet Türk ile ilgili raporunu tamamladı. Raporda, Türk'ün cezaevinde bulunmasının hayati tehlike oluşturmadığı belirtildi. Adi Tıp Kurumu, İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırılan ve tutuklu yargılanan Mardin Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Ahmet Türk ile ilgili raporunu tamamladı. Raporda, "Altı ayda bir tıbbi kontrollerinin yapılması şartıyla, cezaevinde bulunması hayati tehlike oluşturmamaktadır" denildi.



Türk'ün avukatı Zeynep Ceren Boztoprak, müvekkilinin durumuna ilişkin Mardin Sulh Ceza Mahkemesine tahliye talebinde bulunacaklarını belirterek, tahliye edilmesi için tüm hukuki yolları deneyeceklerini kaydetti.



İçişleri Bakanlığınca 17 Kasım 2016'da görevden uzaklaştırılan Türk, hakkında başlatılan terör soruşturması çerçevesinde 24 Kasım 2016'da tutuklanıp, İstanbul Silivri Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna gönderilmişti. Türk, daha sonra ise Elazığ T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na nakledilmişti.



(İHA) - DİYARBAKIR