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Adli Tıp'tan Ahmet Türk Kararı
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Adli Tıp'tan Ahmet Türk Kararı

Adli Tıp, Ahmet Türk'ün tutukluluğunun devamının hayati tehlike oluşturmadığına hükmetti.

Adli Tıp'tan Ahmet Türk Kararı

Adli Tıp, Ahmet Türk'ün tutukluluğunun devamının hayati tehlike oluşturmadığına hükmetti.

Kaynak: Dunya.com

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