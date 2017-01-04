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Adli Tıp Kurumu'ndaki Son Cenaze Alındı

Adli Tıp Kurumu'ndaki Son Cenaze Alındı

Reina'daki terör saldırısında hayatını kaybeden 39 kişinin Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemleri tamamlandı.

Adli Tıp Kurumu'ndaki Son Cenaze Alındı

Reina'daki terör saldırısında hayatını kaybeden 39 kişinin Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemleri tamamlandı. Bugün de son kalan cenaze olan Filistin asıllı Suudi Arabistan vatandaşı Ahmed Abbolos'un cenazesi Adli Tıp Kurumu'ndan alındı. Abbolos'un cenazesi ülkesine gönderilmek üzere Atatürk Havalimanı'na götürüldü. Böylece saldırıda hayatını kaybeden 39 kişinin tamamının cenazesi Adli Tıp Kurumu'ndan alınmış oldu. - İstanbul

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