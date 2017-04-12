Adli Görüşme Odası Konya Adliyesinde Hizmete Girdi

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın talimatıyla hazırlanan ve 24 Şubat'ta yürürlüğe giren "Adli Görüşme Odaları Yönetmeliği" çerçevesinde oluşturulan Adli Görüşme Odası Konya Adliyesinde düzenlenen törenle hizmete girdi.



Konya Cumhuriyet Başsavcısı Bestami Tezcan, Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanı Nuri Koçer, Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcısı Ali Gökpınar, Cumhuriyet Başsavcı Vekili Abdullah Gündüz, hakim ve savcılar ile adliye personelinin katılımıyla gerçekleştirilen açılışta konuşan Başsavcı Bestami Tezcan, 'Çocuklar için Adalet Projesi' kapsamında çocukların uygun koşullarda ifade ve beyanlarının alınması için oluşturulan odada, video konferans sistemi ile duruşma sırasında kullanılan Ses ve Görüntü Bilişim Sisteminin (SEGBİS) de kurulduğunu belirtti.



"İkincil mağduriyetler engellenecek"



Başsavcı Tezcan, şöyle devam etti: "Adli görüşme odamız, 'çocuğun üstün yararı' ilkesi gözetilmek suretiyle öncelikli olarak mağdur, tanık ve suca sürüklenen çocuklar olmak üzere cinsel suç ve aile içi şiddet suçu mağduru kadınlar ile diğer kırılgan gruba mensup mağdurların ifade ve beyanlarının alınmasında kullanılması amaçlanıyor. Bu sayede mağdurların ifadesinin bir defa alınması ve ikincil mağduriyetinin önlenmesi hedefleniyor" dedi.



"Mağdurlar kendilerini daha iyi ifade edecekler"



Mağdurların hem kollukta, hem savcılıkta, hem de mahkemede ifade vermek zorunda kalabildiğine dikkat çeken Başsavcı Tezcan, "Adli görüşme odaları bu surecin sadece bir kez yasanması için kuruldu. Suç mağduru çocuklar ile şiddet mağduru kadınlar, oluşturulan adli görüşme odaları ile artık mahkeme salonunda sanıkla karsı karsıya kalmadan ifade verecekler. Burada bulunan psikolog, pedagog, sosyolog ve sosyal hizmet uzmanı arkadaşlarımızın gözetiminde mağdurların kendilerini daha iyi ifade etmeleri sağlanacak" şeklinde konuştu.



Üç ayrı bölümden oluşuyor



Adli görüşme odası, görüşme yapılacak kişilerin ifade ve beyan öncesinde kendilerine uygun şekilde hazırlanan "bekleme odası", ifade ve beyanlarının alındığı sırada sadece uzmanın ve görüşülen kişilerin bulunduğu, ifade ve beyanın kamerayla kayıt altına alındığı "görüşme odası" ve cumhuriyet savcısı, avukat, zabıt katibi gibi ilgililerin adli görüşme odasında yapılan görüşmeyi izledikleri, mikrofon ve kulaklık aracılığıyla adli görüşmeciye sorulmasını istedikleri soruları ilettikleri "gözlem odası" olmak üzere üç bölümden oluşuyor. - KONYA