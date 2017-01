Adıyamanlılar Vakfından Teog Şampiyonuna Burs Desteği

Adıyamanlılar Vakfı Genel Başkanı Ramazan Aksoy, kafasındaki kurşun ile Türkiye şampiyonları arasına giren Kahtalı Derya Güven'e laptop hediye ederek, vakıf olarak öğrenim hayatı boyunca da burs desteği vereceklerini söyledi.



Adıyaman'ın Kahta ilçesinde Türkiye Petrolleri Atatürk Ortaokulunda okuyan 8. Sınıf öğrencisi Derya Güven'in evinde gerçekleşen ziyarete, Kahta Kaymakamı Ahmet Gazi Kaya, Kahta Belediye Başkanı Abdurrahman Toprak, Adıyamanlılara Vakfı Genel Başkanı Ramazan Aksoy, İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Halil Tünçmen, TPAO Atatürk Ortaokulu Müdürü Mehmet Yıldırım katıldı.



Üniversite eğitimi dahil olmak üzere tüm eğitim hayatı boyunca Adıyamanlılar Vakfı olarak burs verileceğini ifade eden Adıyamanlılar Vakfı Genel Başkanı Ramazan Aksoy, "Şu anda Derya kızımız, Türkiye şampiyonları arasında yerini aldı. Kendisi bir Adıyamanlı ve Kahtalı olarak bizleri sevindirmiştir. Bizde kızımızı sevindirmek için Adıyamanlılar Vakfı olarak kendisine bir dizüstü bilgisayar aldık. Aynı zamanda kendisine bundan sonraki eğitim hayatı boyunca üniversite eğitimi de dahil olmak üzere Adıyamanlılar Vakfı olarak burs vereceğiz inşallah. Tebrik ediyoruz, başarılar diliyoruz" dedi.



Adıyamanlılar Vakfı'nın güzel çalışmalara imza attığına dikkat çeken Kahta ilçe Belediye Başkanı Abdurrahman Toprak, Türkiye şampiyonları arasına giren Derya Güven'e altın hediye etti. Başkan Toprak, "Başta Kahta ilçe Kaymakamımıza, İlçe Milli Eğitim Müdürümüze, Adıyamanlılar Vakfı Başkanımıza, Okul Müdürümüze ve öğretmenlerimize teşekkür ediyorum. Eğitim camiasını tebrik ederek teşekkür ediyorum. Kızımızın gerçekten böyle bir başarı elde etmesi bizim için gurur vericidir. Bundan sonra elimizden geldiğince kendisine her türlü desteği vereceğiz. Kahta'mızın diğer öğrencilerine örnek olur. Kahta'mızın eğitim konusunda bu tür başarıların devamını bekliyoruz. İnşallah bundan sonraki dönemlerde Kahta'mızda daha güzel başarılar elde edilir. İstanbul'dan buraya kadar gelip bizi şereflendiren Adıyamanlılar Vakfı Başkanı Ramazan Aksoy'a ve bütün vakıf üyelerine saygı ve hürmetlerimi sunuyorum. Gerçekten eğitim konusu olsun ve diğer Adıyaman'ın iş alanlarında ve tanıtımında mükemmel hizmetlerde bulunduklarından dolayı kendilerini tebrik ediyorum. Ailesini tebrik ediyorum. Ne mutlu onlara ki böyle bir ailede kızımız başarılı olmuş. Kızımızı tebrik ediyorum. Başarılarının devamını diliyorum" dedi.



Derya Güven'in yakaladığı başarının bir tesadüf olmadığını belirten Kahta Kaymakamı Ahmet Gazi Kaya, "Bugün Derya kardeşimizin göstermiş olduğu başarıdan dolayı kendisini ziyaret edip tebrik etmek istedik. Tabi her şeyden önemlisi Derya kardeşimizin geçirmiş olduğu bir kaza var. Bu kaza sonucunda başına isabet eden bir kurşun çekirdeği bundan dolayı da yaşamış olduğu acı dolu bir geçmişi var. Kendisine geçmiş olsun diyoruz. Bu vesileyle de Kahta ilçemizde düğünlerde bir takım insanların buna gereksinim duydukları zamanlarda kesinlikle ateşli silahlarını toplum içerisinde, kalabalığın içerisinde kullanmamaları gerekiyor. Bundan dolayı çok ciddi sıkıntılar doğmakta. Bazen insanlarımızın hayatını kaybedecek düzeyde kazalar ile karşılaşmaktayız. Başarısından dolayı kendisini tebrik ederim. Ama bu başarının kendisini bireysel çabasının yanı sıra mutlaka ailesinin ona vermiş olduğu desteklerin ve çevresinin de vermiş olduğu güvenden motive olduğuna inanıyorum. Gerçekten Kahta'da son dönemlerde hem fiziki hem de diğer konularda ciddi yatırımlar yapılıyor. Bunun bir tesadüf olduğuna inanmıyorum. Kaldı ki bu örnekleri yaşadık. Özellikle kenar mahalle olarak ifade edebileceğimiz merkezin dışındaki mahallere en iyi eğitimcilerimizi görevlendirerek buradaki çocuklarımızın fırsat eşitliği sağlama noktasında sayın Milli Eğitim Müdürümüzün himayelerinde bu işler devam etmekte. Milli Eğitim Müdürümüze, Şube Müdürlerimize ve Okul Müdürlerimize teşekkür ederim. Birçok güzel proje, bir çok hizmet ifade edilmekte Kahta'mızda. Dolasıyla bunda emeği geçen herkese teşekkürler. Başarının aslı Derya kardeşimizin onun istikrarı, gayreti, başarısı ve onun azmiyle olan iş bu. Dolayısıyla bu yüzden gelip ziyaret etmek istedik. Her türlüde yanındayız. Yanında olmaya da devam edeceğiz. Diğer okuyan çocuklarımıza da bütün Kahtalı gençlerimize de bu konuda bir model olacak. Ondan dolayı bunu önemsiyoruz. STK'larımızda bu konuda destek vermekte. Özellikle hem burada yürütmüş olduğu faaliyetler hem de İstanbul'da yürütmüş olduğu faaliyetlerle eğitim noktasında bir çok öğrenciye burs vererek imkan sağlayarak en temel ihtiyaçlardan birisi olan barınma noktasında da çok ciddi destekleri olan Adıyamanlılar Vakfına teşekkür ediyorum. El birliğiyle hep beraber sadece eğitimde değil diğer bütün konularda ihtiyaçlarına çözüm bulmak için çalışıyoruz. Derya kardeşimize yaşamış olduğu o kazadan dolayı geçmiş olsun diliyorum. Buradan vatandaşlarımıza özellikle ateşli silahların kullanmamalarını rica ediyorum" dedi.



Kendisine destek veren her kese teşekkür eden Derya Güven, "Adıyamanlılar Vakıf Başkan Ramazan Aksoy bana laptop hediye etti. Bir de üniversite hayatım da dahil olmak üzere bana burs bağlayacağını söyledi. Bunun için kendisine teşekkür ederim. Kaymakamımıza, Belediye Başkanımıza, İlçe Milli Eğitim Müdürümüze, Okul Müdürümüze ve bana her zaman destek olan aileme çok teşekkür ederim. Onların da çok yardımları oldu. Öğretmenlerimin ve arkadaşlarımın çok desteği oldu. Onların sayesinde TEOG'da başarılı oldum. Kafama kurşun isabet etti. Bence silah kullananlara daha ağır cezaların verilmesi gerekiyor. Bu konuda yeterli önlemler alınmalı" şeklinde konuştu. - ADIYAMAN