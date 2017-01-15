Adıyamanlı Vakfı Berat Yılmaz'a Geçmiş Olsun Dileklerinde Bulundu

Adıyamanlılar Vakfı Adıyaman Şube Başkanı Av. Nedim Taylan ve yönetim kurulu üyeleri, Kayseri'de meydana gelen terör saldırısında yaralanan Er Berat Yılmaz ve ailesine geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.



Vakfı Başkanı Nedim Taylan, Yılmaz Ailesine geçmiş olsun dileğinde bulunarak, "Ülke olarak tarihin en önemli dönemlerinin birinden geçiyoruz. Bu dönemde ülkemiz içerden ve dışardan birçok saldırıya maruz kalmakta. Bu saldırılardan, İstiklal savaşımızdaki gibi, milli birlik ve beraberlik ruhu ile kurtulacağımız yönündeki inancımız tamdır. Ülkemize yapılan bu alçak ve hain saldırılarda, nice vatan evladımız şehitlik mertebesine yükselmiştir. Kayseri'deki hain saldırıda da yine ana kuzusu Mehmetçiklerimiz şehit olarak peygamberimiz Hz. Muhammed (sav) efendimize komşu olmuşlardır. Yine bu saldırıda çok sayıda vatan evladımız da yaralanarak gazilik şerefine ulaşmışlardır. Bu şerefe nail olan kişilerden biride Adıyamanlı hemşehrimiz Berat Yılmaz oldu. Bu duygu ve düşüncelerle yaralı hemşehrimize ve diğer yaralı Gazilerimize Allah'tan şifa diliyor gazimizi ve ailesini de bu şereflerinden dolayı tebrik ederken yüce Rabb'imizin ülkemizi, milletimizi ve tüm Ümmeti Muhammedi koruyup yardım etmesi için dua ediyoruz" dedi.



Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Berat Yılmaz'ın Babası Metin Yılmaz ise, "Oğlum Berat'ın patlamada yaralandığını ilk duyduğumda büyük şok yaşadım. Aklıma çok şey geldi dilime bile getiremedim. Patlama haberini alır almaz hemen Kayseri'ye gittim. Kayseri halkı ve yetkililerinin bizimle yakından ilgilenmesi beni çok mutlu etti, yabancılık çekmedik her defasında birileri odaya giriyor yabancısınız bir şeye ihtiyacınız var mı diye soruyorlardı bu da bizi çok mutlu ediyor yaralarımıza adeta merhem oluyordu. Adıyaman'a döndüğümüzde bize yönelik özel karşılamayı gördüğümde çok duygulandım devlet büyüklerimiz, halkımız ve hastane yetkilileri ve çalışanları Adıyaman'da da bizi yalnız bırakmadı. Herkesin ilgisi yaralarımızı ve acımızı hafifletti. Bugünde bizlere geçmiş olsun ziyaretinde bulunan Adıyamanlılar Vakfımıza teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. - ADIYAMAN