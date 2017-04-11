Adıyamanlı Görme Engelli Judoculardan 2 Altın Madalya

Eskişehir'de gerçekleştirilen Türkiye Görme Engelliler Judo Şampiyonasına katılan bayan ve erkek Adıyamanlı judocular kazandıkları 2 altın madalyayla döndü.



Ümit Bayanlar ve Genç Bayanlar 70 kilogramda derece yapan Rabia Berk ve Ümit Erkekler Kategorisinde 55 kilogramda derece yapan Kadir Kılınç, altın madalyalarla GAP Görme Engeliler Spor Kulübü Başkanı Yasin Berk, Kent Konseyi Engeliler Meclisi Başkanı Mehmet Tunç ile birlikte Adıyaman Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürü Fikret Keleş'i ziyaret ederek yaşadıkları mutluluğu paylaştı. GAP Görme Engeliler Spor Kulübü Başkanı Yasin Berk sporcuların madalyalarla Adıyaman'a dönmelerinden dolayı oldukça mutlu olduğunu dile getirerek, "Bizlere spor yapabilme adına her türlü imkanı sağlayan İl Müdürümüz Fikret Keleş'e teşekkür ederiz. Ben sporcularımızın gelecekte daha iyi başarılarla ilimizi ve ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceğine inanıyorum" dedi.



Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Fikret, "Normal sporcularımızın gösterdiği performansı görme engelli sporcularımızın da başarısı bizleri gururlandırıyor. İl Müdürlüğü olarak tesislerimizde spor eğitimi alan tüm engelli sporcularımızın gelecekte daha büyük başarılara imza atacaklarına inanıyor, Türkiye Şampiyonu alan Görme Engelli sporcularımızı gönülden kutluyorum. Sporcumuzu yetiştiren Antrenörüne ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu. - ADIYAMAN