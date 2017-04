Adıyamanlı Depremzedelerin Yaraları Sarılıyor

KEMAL KARAGÖZ - Adıyaman'ın Samsat ilçesinde iki ay önce meydana gelen depremin ardından halkın yaraları devlet desteğiyle sarılıyor.



5,5 şiddetindeki depremde evleri yıkılan Samsatlılar, yaşamlarına kaldıkları yerden devam etmeye çalışıyor. Adıyaman Valiliği koordinesinde oluşturulan Kriz Masası'nın desteğiyle zor günlerini atlatmaya çalışan ilçe halkına devletin olanaklarıyla destek olunuyor.



Depremin ilk anından itibaren kurulan çadırlarda kalan Samsatlılar, ilçede AFAD tarafından verilen desteklerle insani ihtiyaçlarını karşılıyor. Alt yapının da güçlendirildiği ilçede, 10 gün önce başlayan konteyner kurulumundaki işler hızla ilerliyor.



Aradan geçen kısa sürede 160'a yakın konteyner kentin kurulduğu Samsat'ta, ilçe merkezindeki 6 noktada toplam bin 570 konteynerin oluşturulması hedefleniyor. Bu doğrultuda içme suyu, kanalizasyon, elektrik şebekesi ve sıhhi tesisat işlemlerinin de devam ettiği Samsat'ta halk devletin desteğinden ötürü minnettarlığını dile getiriyor.



İlçede depremin ardından kamu kurumları da zarar gördü. Bunlar arasında yer alan okullar güvenli olmadığı için depremden kısa bir süre önce boşaltıldı. Getirtilen konteynerlerde eğitim hayatlarını sürdüren Samsatlı çocuklar, geleceğe hazırlanıyor.



Aileler duacı



İlçede berberlik yapan depremzedelerden Hüseyin Tepe, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 7 kişilik ailesiyle çadırda yaşadığını söyleyerek, "İşlerimiz deprem nedeniyle durgun. Çadırda hayatımızı sürdürüyoruz. Bir an önce konteynerlere geçmeyi bekliyoruz. Bize destek veren yetkililere teşekkür ediyorum." dedi.



Hatun Akan (50), devletin yaptığı yardımlardan dolayı teşekkür ederek, "Dört çocuğum var. Çadırda yaşıyoruz. Bir an önce konteynerlere geçmek istiyoruz. Bugün konteynerlere bakmaya gittim. Ekipler çok iyi çalışıyor. Allah, devletimizden razı olsun. Çadırlarda yaşamak biraz zor oluyor. En büyük dileğimiz kalıcı konutların yapılması. Bu zamana kadar yapılan yardımlardan dolayı teşekkür ederiz."diye konuştu.



Gafile Öner de konteynerlerin geldiğini ve bir an önce bunlara geçmek istediklerini ifade ederek, "Konteynerlerde tuvalet ve banyo bulunuyor. Daha rahat edeceğimizi düşünüyoruz. Deprem olduğu zaman çadırdan da kaçıyoruz. Bugün yine artçı deprem oldu. Birazdan konteynerlere bakmaya gideceğiz. Hükümetimizden Allah razı olsun." sözlerine yer verdi.